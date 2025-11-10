天璽．天2期示範單位｜現樓307呎一房及450呎兩房 摺疊式餐桌節省空間(多圖有片)｜啟德新盤

以現樓形式登場的新鴻基地產(016)啟德新盤「天璽．天」第2期，由兩座樓高44層大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設Sky Tower、Summit Tower及Elite Zone三大區域，戶型涵蓋一房至四房，亦設有特色戶，單位實用面積介乎296至4,306方呎。
該盤設有現樓示範單位，其中位於第1座(Sky Tower)的26樓A2室，實用面積450方呎，兩房開放式廚房間隔。客飯廳連接27方呎露台及16方呎工作平台，外望啟德車站廣場一帶景觀。
單位大門旁邊設有多組儲物櫃，為住戶提供充足的儲物空間。開放式廚房配備部分家電，並設有摺疊式餐桌，有需要使用時才打開，能夠節省空間。兩間睡房與客廳同一坐向，外望啟德車站廣場景。睡房開則四正，設有大玻璃窗提升採光度，而主人睡房門後有預留位置，讓住戶可訂造衣櫃。
⇊「天璽．天」第2期1座26樓A2室⇊
一房牆身設有落地玻璃鏡
「天璽．天」2期第1座(Sky Tower)的26樓B5室，實用面積307方呎，一房開放式廚房間隔。客飯廳呈長型開則，連接24方呎露台及16方呎工作平台，外望九龍城一帶景觀。
客飯廳一面牆身設有落地玻璃鏡，視覺上提升空間感。開放式廚房配備部分家電，並設有摺疊式餐桌，有需要使用時才打開，能夠節省空間。睡房及浴室同樣採用趟門設計，節省空間，而浴室則位於睡房內。
⇊「天璽．天」第2期1座26樓B5室⇊
「天璽．天」由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky Tower，Summit Tower及Elite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296至308方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,765至4,306方呎。一房及兩房共有399伙，佔全盤的68%。