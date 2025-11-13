天璽·天2期買家心聲｜高才客Cici斥700多萬買一房投資 看好後市回暖｜啟德新盤

「天璽·天」2期首輪價單銷售經核數後共接獲2,137個購樓意向登記，超額認購逾33倍。今輪銷售買家可購買1至3個單位，涵蓋56伙一房及6伙兩房，實用面積介乎297至482方呎。若以360日付款計劃最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計算，單位折實售價由約656.3萬至約1,507.5萬元，折實呎價介乎21,713元至33,500元。

內地高才買家Cici表示，是次斥約700萬元買入1伙一房單位，心儀項目連接港鐵站、校網及配套好，亦看好啟德區發展，加上發展商品牌，故入市作投資之用。

當中售價最低單位為第2座5樓B6室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價約656.3萬元，折實呎價約22,098元；而呎價最低的單位為第1座5樓B2室，實用面積308方呎，一房間隔，折實售價約668.7萬元，折實呎價約21,713元。

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky Tower，Summit Tower及Elite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296至308方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,765至4,306方呎。