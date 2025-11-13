天璽·天2期開賣｜中原陳永傑：買家出席率高 客源佔逾六成為1期向隅客｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期今日(13日)上午10時進行首輪價單推售62伙，據現場所見，不少準買家一早到場排隊報到等候揀樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目認購反應熱烈，中原買家出席率十分高，客源多為第1期向隅客，佔比超過60%。國內客一向鍾情啟德物業，本公司有近一半為普通話拼音買家，有居於香港多年的國內客，亦有最近移居本港的專才家庭，相信今批單位可順利沽清。

陳永傑指，「天璽·天」第1期交投有價有市，租金亦節節上升，呎租可高逾70元 ，回報可觀，第2期價值被看高一線。事件上，「天璽·天」2期過去兩星期率先以招標形式標售項目大單位，入標反應及成交價均十分理想，增強買家入市信心，項目吸引用家入市進駐之餘，亦吸引投資收租客入市。