天璽·天2期開賣｜中原陳永傑：買家出席率高 客源佔逾六成為1期向隅客｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期今日(13日)上午10時進行首輪價單推售62伙，據現場所見，不少準買家一早到場排隊報到等候揀樓。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目認購反應熱烈，中原買家出席率十分高，客源多為第1期向隅客，佔比超過60%。國內客一向鍾情啟德物業，本公司有近一半為普通話拼音買家，有居於香港多年的國內客，亦有最近移居本港的專才家庭，相信今批單位可順利沽清。
陳永傑指，「天璽·天」第1期交投有價有市，租金亦節節上升，呎租可高逾70元 ，回報可觀，第2期價值被看高一線。事件上，「天璽·天」2期過去兩星期率先以招標形式標售項目大單位，入標反應及成交價均十分理想，增強買家入市信心，項目吸引用家入市進駐之餘，亦吸引投資收租客入市。
他續指，低息環境下，樓市交投氣氛造好，去庫存理想，本月暫錄近600宗一手成交，預計全月可達2,300宗，有機會創今年按月新高 。
「天璽·天」2期首輪價單銷售經核數後共接獲2,137個購樓意向登記，超額認購逾33倍。今輪銷售買家可購買1至3個單位，涵蓋56伙一房及6伙兩房，實用面積介乎297至482方呎。若以360日付款計劃最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計算，單位折實售價由約656.3萬至約1,507.5萬元，折實呎價介乎21,713元至33,500元。
當中售價最低單位為第2座5樓B6室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價約656.3萬元，折實呎價約22,098元；而呎價最低的單位為第1座5樓B2室，實用面積308方呎，一房間隔，折實售價約668.7萬元，折實呎價約21,713元。
「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky Tower，Summit Tower及Elite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296至308方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,765至4,306方呎。