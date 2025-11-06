天璽·天2期首日錄1000人次參觀現樓 周五開始收票｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽·天」第2期早前公布首張價單共118伙，扣除所有折扣優惠後，入場價約653.53萬元，呎價由21,712元起，平均呎價25,280元。

新地代理總經理胡致遠表示，項目現樓示範單位昨日下午起正式開放予公眾參觀，首日已錄約1,000人次參觀。他透露，參觀人士中佔約四成屬投資者，另約六成為用家。據現場初步觀察所見，有約一半人士操普通話或其他語言，亦有來自歐美、印度等外籍人士；項目明日(7日)開始接受認購登記。

區內近期有多個新盤推售，胡致遠認為，各個樓盤在位置、賣點上有不同優勢，而「天璽·天」擁有區內唯一全天候連接港鐵啟德站樓盤、大型基座商場，以及空中會所及空中泳池。他補充，今期已招標售出27伙，套現逾13.9億元。