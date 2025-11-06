天璽·天2期首日錄1000人次參觀現樓 周五開始收票｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽·天」第2期早前公布首張價單共118伙，扣除所有折扣優惠後，入場價約653.53萬元，呎價由21,712元起，平均呎價25,280元。
新地代理總經理胡致遠表示，項目現樓示範單位昨日下午起正式開放予公眾參觀，首日已錄約1,000人次參觀。他透露，參觀人士中佔約四成屬投資者，另約六成為用家。據現場初步觀察所見，有約一半人士操普通話或其他語言，亦有來自歐美、印度等外籍人士；項目明日(7日)開始接受認購登記。
區內近期有多個新盤推售，胡致遠認為，各個樓盤在位置、賣點上有不同優勢，而「天璽·天」擁有區內唯一全天候連接港鐵啟德站樓盤、大型基座商場，以及空中會所及空中泳池。他補充，今期已招標售出27伙，套現逾13.9億元。
新地會會員可獲1%折扣
新地會為配合「天璽·天」第2期的銷售部署，特意提供尊享 1%售價折扣優及多項禮遇予有興趣置業的新地會會員。
新地會董事總經理謝文娟指，是次設有「置業專題講座及參觀現樓單位專線」活動 ，透過專家分析及實地考察，助會員更了解項目優勢。另外，為慶祝天璽·天 Mall即將開幕，「新地會 x The Point x 天璽·天」聯手推出新地會會員專屬全新買家獎賞。新地會會員凡購買「天璽·天」第2期單位，並於指定期間辦理收樓及完成該獎賞之登記手續，便可獲贈The Point Gold一年會籍。
至於本周六尊屬置業專題講座連專車送往現樓參觀專家分析最新市況及實地考察加深了解項目，講座邀請跨領域專家，深入講解項目的核心亮點、市場趨勢、財務按揭，以及升學攻略。名額有限，先到先得。
「天璽·天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，提供584伙單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎296至4,306方呎；主打一房及兩房，共有399伙，佔全盤約68%。