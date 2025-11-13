新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期今日(13日)上午10時進行首輪價單推售62伙，市場消息指，所有單位已獲揀選，買家不乏內地專才及高才，有大手客豪擲約2,500萬元購入3伙。

內地高才買家Cici表示，是次斥約700萬元買入1伙一房單位，心儀項目連接港鐵站、校網及配套好，亦看好啟德區發展，加上發展商品牌，故入市作投資之用。展望後市，她認為今年有回穩表現，相信隨著日後更多專才來港，本港樓市及租金都可以回暖。

余先生：價錢合理 斥「 7 球」買一房自住

買家余先生透露自己斥約700萬元買入1伙一房單位作自住之用，認為項目價錢合理，加上發展商品牌，而上期未有入票，今次又幸運地抽到前籌。展望後市，他說「買嚟自用，最重要價錢合理」。