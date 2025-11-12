熱門搜尋:
2025-11-12 16:56:35

天璽．天2期首輪截收2137票 超額認購逾33倍｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期將於明日(13)上午10時進行首輪價單推售62伙，今日(12)下午2時正截票，經核數後共接獲2,137個購樓意向登記，超額認購逾33倍。

今輪銷售買家可購買13個單位，涵蓋56伙一房及6伙兩房，實用面積介乎297482方呎。若以360日付款計劃最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計算，單位折實售價由約656.3萬至約1,507.5萬元，折實呎價介乎21,713元至33,500元。

當中售價最低單位為第25B6室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價約656.3萬元，折實呎價約22,098元；而呎價最低的單位為第15B2室，實用面積308方呎，一房間隔，折實售價約668.7萬元，折實呎價約21,713元。

至於售價及呎價最高單位為第128A2室，實用面積450方呎，兩房間隔，折實售價約1,507.5萬元，折實呎價約33,500元。

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky TowerSummit TowerElite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296308方呎；兩房涉189伙，實用面積443612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積8742,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,7654,306方呎。

即睇天璽．天第2期最新資訊 (House730)

