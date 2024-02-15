天璽．海下周上載樓書 最快3月推售 設8萬方呎會所(多圖有片)｜啟德新盤

被問及樓市走勢，雷霆指，今年上半年樓市將由豪宅主導，市場頻現大額成交，若利率見頂回落，樓市會有更多資金流入。現時一手住宅租金維持升勢，期望政府《財政預算案》能適時「撤辣」，市場由租轉買誘因較大。至於十大屋苑新春錄得零成交，雷霆認為二手樓市表現飄忽，需要多觀察兩禮拜。

會所呈海港與綠洲融合

「天璽．海」設有臨海會所「Club Harbour」，新地代理總經理陳漢麟稱，會所總面積近8萬方呎，包括2.5萬方呎室內會所，以及5.4萬方呎室外會所、公用花園及遊樂場所。國際設計師團隊為「天璽．海」量身打造以「海港與綠洲的完美融合」的住客會所，設有20米室內恆溫泳池、全天候健身室、公共空間及海景餐飲空間等。另外，「Club Harbourt」中的創新園林特別以水為設計軸心，附有中庭花園連約35米戶外泳池。

「天璽．海」項目共分兩期發展，合共涉及439伙。第1期提供256伙，第2期則提供183伙。項目第1期已取得預售樓花同意書，由第1、2、3、5及6座高座住宅大樓及2幢低座組成，預計關鍵日期為2025年11月底，樓花期長約22個月。