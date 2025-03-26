天璽·海單日標售4伙 吸金逾1.7億｜啟德新盤

一手交投活躍，新鴻基地產(016)旗下啟德跑道區新盤「天璽·海」今日(26日)以招標形式售出4伙，套現逾1.7億元，平均成交價超過4,200萬元，造價理想。當中第2A期自公布招標以來，市場反應熱烈，首日截標即錄得3宗成交。 「天璽·海」第2A期連環標售3伙，分別為第7座21樓A室、19樓A室及21樓B室，實用面積介乎1,124至1,150方呎，均為四房一套間隔，設私人升降機大堂，成交金額分別為4,164.3萬元、4,095萬及3,960萬元，成交呎價分別為36,211元、35,609元及35,231元。

另1宗成交為第1期第5座8樓B單位，實用面積1,366方呎，四房雙套間隔，設私人升降機大堂，成交金額4,868萬元，成交呎價35,637元。

發展商指，項目傲踞啟德跑道前端，坐擁一線璀璨醉人的維港海景，集多項傲人優勢於一身，相信將持續錄得成交。

「天璽·海」位於啟德承豐道26號，分2期發展，共提供439伙，第2A期為第7座，提供43伙，其中42伙屬四房套連士多房單位；另設1伙頂層複式特色戶，實用面積2,476方呎，連699方呎平台及882方呎天台。項目預計關鍵日期為2025年11月30日。