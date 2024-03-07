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地產
2024-03-07 04:30:09
日報

天璽．海推68伙千呎戶 四成潛在買家非本地客

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天璽．海

陳漢麟(右)表示，「天璽．海」下周三招標售68伙，包括8伙特色單位；左為新地副董事總經理雷霆。(林靄怡攝)

新鴻基地產(016)龍年頭炮項目登場！啟德跑道區豪宅「天璽．海」第1期落實於下周三(13日)起首推68伙招標發售。新地代理總經理陳漢麟表示，該批單位均屬四房及以上間隔，實用面積由1,100至4,395方呎，包括24伙四房一套，27伙四房雙套，9伙四房三套及8伙特色單位，涉及項目第二大特色戶「VICTORIA HOUSE」，實用面積4,395方呎。項目已錄約100組客睇樓，當中非本地客佔逾四成。

項目由5座高座大樓及2座低座大宅組成，提供256伙，實用面積541至4,608方呎，涵蓋36伙兩房、15伙三房、187伙四房；另設18伙特色單位，當中6伙擁私人泳池。

Belgravia Place第二輪暫收7300票

另外，恒基地產(012)長沙灣Belgravia Place首批138伙秒速售罄後，將於今日進行次輪銷售，涉208伙。由於入票數量太多，截至昨晚9時還在處理登記，暫累計錄得超過7,300票，超額約34倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，如次輪銷情理想，或隨即再加推新一批單位，而特色單位亦有機會在短期內以招標形式發售，特色戶意向價將較曉柏峰特色戶每呎約2.5萬元之呎價為高。

即睇啟德「天璽．海」第1期最新資訊(House730)

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