天璽．海示範單位｜2144呎四房三套盡展豪宅氣派 參觀需備100萬本票｜多圖有片

以第1座22樓A室連家具無改動示範單位，為四房三套間隔，另設工作間、士多房連洗手間、私人升降機大堂及門廊，實用面積2,144方呎，包含一個與客飯廳相連的73方呎流線型露台，樓層與樓層之間的標準高度約3.3米，布局大氣，採用玻璃幕牆設計，且3間套房與客飯廳屬同一坐向，可飽覽維港景色。單位配備私人升降機大堂及門廊，並設有隱藏式鞋櫃，附送衣物護理機及梳妝檯。主人套房內設衣帽間，全屋附設名牌廚櫃及電器，盡展矜貴獨有的顯赫氣派，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。

新鴻基地產(016)啟德跑道區新盤「天璽．海」自3月中起推出單位招標發售，短時間內已錄得多宗成交，且呎價理想。發展商首度開放示範單位予傳媒參觀。

單位精心採用大量柔和高雅的天然石鋪砌，以翡翠綠色為主色調，配搭流線型水波紋石材層架及裝飾擺設。玻璃幕墻設計，採光度高之餘亦能提升空間感，視野開闊，凸顯地理優勢，引景入屋，盡享維港景致。

主人套房設有超廣角弧形玻璃幕牆，提升採光度，住戶更盡享開揚海景。睡房貫徹低調奢華氣派，床頭牆身配以金色海浪型線條手繪畫，營造霞光下水波躍舫的意境，呼應項目臨海優勢，綴以碗型床頭燈，配搭淺啡色壓紋地毯，營造溫暖舒適感覺。睡房擺放雙人床後可三邊落床，配以高貴墨綠色寢具，綴以白色絨毛毛氈，展示高雅格調，而床的另一邊設有白色軟呢貴妃椅、淡綠色梳化及白色天然石面茶几，並配上優雅花卉，貫徹一室矜貴時尚格調。睡房内放置一組高貴精緻的烤漆木紋高身大櫃，提供充裕的收納空間，打造井然有序的生活，同色系皮質梳妝台配以白色座椅。

套房設有主人浴室及衣帽間，私隱度高。主人浴室享有景觀窗，環境更乾爽通風。主人浴室地面以色調淡雅的天然石鋪砌，配以同色系天然石牆身，分別設有淋浴間與浴缸，配以地暖系統、浴室寶及發熱式電毛巾架。另外配有化妝檯及化妝品雪櫃，貼心實用。衣帽間採用特色層架，以展示及收納不同型格單品，並貼心配置全身鏡及白色座椅。

「天璽．海」已率先開放示範單位予準買家預約參觀，值得一提，準買家需提交100萬元本票或銀行本票副本才可進內參觀。