天璽．海第1期主打大單位 最快農曆新年後上樓書 採招標發售｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下位於啟德跑道區「天璽．海」發展項目周三(31日)公布最新銷售部署，新地副董事總經理雷霆表示，第1期「天璽．海」最快下星期上載售樓說明書，部署下月農曆新年後開放示範單位，以及採用招標形式推售，形容項目是「王者再臨」，必定成為龍年頭炮大盤 。他透露，「天璽．海」價錢會參考鄰近跑道區項目及同系九龍站天璽。他稱，項目位於啟德跑道前端，位置超然，相信成交價可更進一步。

被問及樓市情況，雷霆說，集團旗下天水圍「YOHO WEST」上月銷情理想，反映市場存在一定的剛性需求；而今年樓市利好因素持續強化，政府公布高才通計劃吸引數萬人來港，相信今年租務市場非常活躍，租金可承接去年升勢，增強買家作用自用或投資信心；加上利息見頂回落機會大，若政府「撤辣」將可加強推動樓市全面復甦。