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地產
2024-01-31 18:35:13

天璽．海第1期主打大單位 最快農曆新年後上樓書 採招標發售｜啟德新盤

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天璽．海第1期主打大單位 最快農曆新年後上樓書 採招標發售｜啟德新盤

雷霆(左)形容「天璽．海」是「王者再臨」，必定成為龍年頭炮大盤；右為陳漢麟。(林靄怡攝)

新鴻基地產(016)旗下位於啟德跑道區「天璽．海」發展項目周三(31)公布最新銷售部署，新地副董事總經理雷霆表示，第1期「天璽．海」最快下星期上載售樓說明書，部署下月農曆新年後開放示範單位，以及採用招標形式推售，形容項目是「王者再臨」，必定成為龍年頭炮大盤 。他透露，「天璽．海」價錢會參考鄰近跑道區項目及同系九龍站天璽。他稱，項目位於啟德跑道前端，位置超然，相信成交價可更進一步。

被問及樓市情況，雷霆說，集團旗下天水圍「YOHO WEST」上月銷情理想，反映市場存在一定的剛性需求；而今年樓市利好因素持續強化，政府公布高才通計劃吸引數萬人來港，相信今年租務市場非常活躍，租金可承接去年升勢，增強買家作用自用或投資信心；加上利息見頂回落機會大，若政府「撤辣」將可加強推動樓市全面復甦。

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九成單位擁海景 面積最大單位逾4600

新地代理總經理陳漢麟指，「天璽．海」發展項目共分兩期發展，合共涉及439伙。第1期提供256伙，第2期則提供183伙。項目第1期已取得預售樓花同意書，由第1、2、3、5及6座高座住宅大樓及2幢低座組成，預計關鍵日期為202511月底，樓花期長約22個月。

陳漢麟續指，特意邀請世界級建築師事務所SOM打造「天璽．海」發展項目，為SOM香港首個住宅發展項目，其經典作品包括目前全球最高摩天大廈杜拜哈里發塔Burj Khalifa。項目利用大量流線型設計，包括弧形露台設計，配合外牆燈光效果，非常矚目。項目主打瑰麗顯赫的大宅設計，約90%單位坐擁維港海景，實用面積約1,1002,200方呎的四房標準戶型，佔發展項目整體單位逾70%，大部分單位都設有連平台、天台等的戶外空間。他透露，整個項目另設23伙特色單位，其中8伙更配備私人泳池，最大實用面積的單位逾4,600方呎。

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另外，「天璽．海」的車位比例非常高，項目亦計劃提供七人轎車服務穿梭同系「天璽．天」基座商場，連接港鐵啟德站。至於項目自設近2.4萬方呎基座商場，住戶的生活配套及餐飲服務一應俱全。

即睇啟德天璽．海第1期最新資訊 (House730)

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