天璽．海累售32伙套現近20億 平均成交呎價逾4.53萬｜啟德新盤

樓市全面撤辣後，啟德區新盤交投暢旺。新鴻基地產(016)副董事總經理雷霆表示，集團旗下「天璽．海」自開放示範單位予凖買家參觀後，無不讚賞樓盤經過精心打造，並於短時間內已錄得多宗成交，且呎價理想。項目由上月13日起開始招標，短短約3星期已售出32伙，總成交金額接近20億元，相信隨後數日會繼續有驚喜，坦言啟德區內呎價記錄繼續「由我們創、由我們破」。

下月部署推售元朗「 The YOHO Hub 」第 C 期

雷霆指出，上月新盤市場錄得逾4,000宗成交，反映政府撤辣效果顯著，樓市流通量增加，無論首置客或換樓客都能夠有更多選擇。此外新盤開價克制，目前情況是「價穩而量升」，隨著下半年利息很大機會見頂回落，促使更多市民置業作投資用途，推動樓價復甦。他透露，集團擬下月推售元朗「The YOHO Hub」第C期，而屯門「NOVO LAND」第3期則部署於6月份推出。