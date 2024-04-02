天璽．海累售32伙套現近20億 平均成交呎價逾4.53萬 示範單位有片睇！｜啟德新盤

樓市全面撤辣後，啟德區新盤交投暢旺。新鴻基地產(016)副董事總經理雷霆表示，集團旗下「天璽．海」自開放示範單位予凖買家參觀後，無不讚賞樓盤經過精心打造，並於短時間內已錄得多宗成交，且呎價理想。項目由上月13日起開始招標，短短約3星期已售出32伙，總成交金額接近20億元，相信隨後數日會繼續有驚喜，坦言啟德區內呎價記錄繼續「由我們創、由我們破」。 下月部署推售元朗「 The YOHO Hub 」第 C 期 雷霆指出，上月新盤市場錄得逾4,000宗成交，反映政府撤辣效果顯著，樓市流通量增加，無論首置客或換樓客都能夠有更多選擇。此外新盤開價克制，目前情況是「價穩而量升」，隨著下半年利息很大機會見頂回落，促使更多市民置業作投資用途，推動樓價復甦。他透露，集團擬下月推售元朗「The YOHO Hub」第C期，而屯門「NOVO LAND」第3期則部署於6月份推出。

最高成交價近 1.49 億 買家中逾半為非本地客 新地代理總經理陳漢麟稱，買家中佔超過一半為非本地客，以內地客為主；整體近半買家為大手客，預期項目特色戶呎價絕對有機會再創新高，不排除會加推更多單位招標發售。他續稱，「天璽．海」售出單位成交價由3,738萬至約1.4887億元，平均成交價約6,223.19萬元；成交呎價介乎33,197元至67,946元，平均成交呎價約45,336元。當中有4伙成交價超過1億元，包括3伙實用面積約2,100方呎及1伙特色戶。 至於項目各款戶型皆有捧場客，其中實用面積約1,100方呎的四房一套房單位售出14伙；實用面積約1,400方呎的四房雙套房單位亦售出14伙，而四房三套房間隔已售出3伙，特色戶則售出1伙。