天璽．海舉行亮燈儀式 料第1期及2A期短期內現樓招標｜啟德新盤

新地副董事總經理雷霆（右）及新地代理執行董事陳漢麟（左）公布新地「天璽．海」第 1 期及 2A 期預計將於短期內以現樓形式招標發售，並於今日舉行亮燈儀式。

新鴻基地產(016)旗下啟德跑道區新盤「天璽．海」第1期及2A期即將啟動入伙交樓程序，今日(18日)配合外牆大型動態燈光藝術裝置亮燈舉行亮燈儀式，新地副董事總經理雷霆表示，項目預計將於短期內以現樓形式招標發售。 新地代理執行董事陳漢麟表示，「天璽．海」項目外牆特設大型燈光藝術裝置，標誌着啟德跑道區首席住宅項目正式誕生；璀璨光影與啟德海濱長廊及維港夜景互相呼應，從對岸亦清晰可見，猶如一座以鑽石打造的藝術品。燈光裝置透過編程 系統可呈現多種動態光色組合，沿着建築的弧形立面與層層鋪排的露台延伸，凸顯項目的流線外型及獨特露台設計，勢必成為維港極具象徵性的藝術焦點，體現項目奢華顯赫氣派。

「天璽．海」約九成單位擁有璀璨維港海景，大部分單位更配備由SOM精心設計的流線形露台，項目共提供439伙住宅單位，以四房大宅為主，另設多個特色戶型及私人泳池單位。項目設矜貴臨海住客會所「Club Harbour」，包括約 2.5萬方呎室內住客會所，以及近 5.4萬方呎室外住客會所、公用花園及遊樂地方，總面積約8萬方呎，由三間國際著名設計事務所包括 Hirsch Bedner Associates（HBA）、AvroKO及P Landscape 聯手打造。設計團隊匠心獨運，配上頂級優質建築用料及色調設計，貫徹項目流線建築語言及臨海美學。會所設施包括約35米戶外泳池、中庭園林、室內恆溫泳池、全天候健身室、海景餐廳及私人宴會廳、室內外兒童遊 樂設施、以及多個休閒與共享空間等，以水景、光影及綠意交織出新穎獨特的臨海會所體驗，為住戶呈現優越品味的高端生活配套。