天璽．海首推68伙下周三招標發售 含最大4395呎特色戶｜啟德新盤

「天璽．海」落實於下周三(13日)起推68伙招標發售，截止日期至本月31日。(林靄怡攝)

新地代理總經理陳漢麟表示，該批單位均屬四房及以上間隔，實用面積由1,100至4,395方呎，包括24伙四房一套，27伙四房雙套，9伙四房三套及8伙特色單位，涉及項目第二大特色戶「VICTORIA HOUSE」，實用面積4,395方呎。另外，項目反應熱烈，目前已錄得約100組客睇樓，當中非本地客佔逾四成。

雷霆：撤辣效果顯著 不會引起炒風

項目部署方面，雷霆透露，未來2至3個月，將推元朗「The YOHO Hub」第C期及屯門「NOVOLAND」第3期應市。談及市況，雷霆認為，撤辣效果顯著，市場氣氛得到改善，成交有所增加，同時增加樓市流動性及活化換樓鏈。預計隨下半年利息回落，樓市全面復甦加快，相信撤辣不會引起炒風，現時雖成交大增，但一、二手供應充足，市場平穩健康發展。

「天璽．海」第1期由5座高座大樓及2座低座大宅組成，提供256伙，實用面積541至4,608方呎，涵蓋36伙兩房、15伙三房、187伙四房；另設18伙特色單位，當中6伙擁私人泳池。