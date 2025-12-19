天璽．海1期及2A期 短期現樓招標發售

新鴻基地產(016)旗下啟德跑道區新盤「天璽．海」第1期及2A期即將啟動入伙交樓程序，昨外牆大型動態燈光藝術裝置舉行亮燈儀式，新地副董事總經理雷霆預告，項目或短期內以現樓形式招標發售。

新地代理執行董事陳漢麟表示，「天璽．海」外牆大型燈光藝術裝置，從對岸亦清晰可見，燈光裝置透過編程系統可呈現多種動態光色組合，勢必成為維港藝術焦點。

「天璽．海」約九成單位擁有維港海景，項目共提供439伙住宅單位，以四房大宅為主，另設多個特色戶型及私人泳池單位。項目臨海住客會所「Club Harbour」設施包括約35米戶外泳池、中庭園林、室內泳池、健身室、海景餐廳及私人宴會廳、室內外兒童遊樂設施及多個休閒與共享空間等。