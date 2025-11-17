太古地產再度蟬聯GRESB領導者地位及恒生可持續發展企業指數首位

太古地產連續第九年獲全球房地產可持續標 準 (GRESB) 在「既有投資基準」評估中，評 選為「全球業界領導者- 綜合物業發展類 別」，並連續第六年在「發展基準」評選為 「全球發展商業界領導者- 綜合物業發展類 別」。

太古地產領先業界的可持續發展表現再次獲得認可，印證公司一直致力把環境、社會及管治 (ESG) 融入業務各個範疇，以營造真正可持續的社區。 公司連續第九年獲全球房地產可持續標準 (GRESB) 在「既有投資基準」評估中，評選為「全球業界領導者 – 綜合物業發展類別」，並連續第六年在「發展基準」評選為「全球發展商業界領導者 – 綜合物業發展類別」。GRESB業界領導者頒獎典禮近日完滿舉行，舉行地點為太古坊最新落成、以最高可持續發展標準建成的甲級辦公樓太古坊二座，多間可持續發展表現卓越的企 業及機構獲得表揚。

今年共有超過2,380個上市及非上市物業組合參與 GRESB的評選，參加房地產標準評估的項目來自76個市場達50萬項，創下歷史紀錄。 在香港，太古地產連續第八年於恒生可持續發展企業指數 (HSSUS) 中高踞首位，並保持最高「AAA」評級，在全港500間符合評選資格的香港上市公司中獲最高總體評分。 太古地產行政總裁彭國邦表示，很高興公司的可持續發展領導地位，再次獲得國際和本地指標肯定，延續在2024年道瓊斯領先全球指數地產管理及發展業界排名首位的豐碩成果，亦反映與租戶合作提升旗下物業組合環境表現的成效顯著。將繼續加強相關合作，並擴展三個租戶協作計劃 —「環境績效約章」、「Green Retail Partnership」及「綠色廚房計劃」的覆蓋率，協助租戶實現其可持續發展目標。

為支持GRESB及其推動業界可持續發展表現的使命，太古地產今年成為「GRESB Regional Insights 2025」香港發布會的場地贊助，並派代表出席盛會擔任座談嘉賓。活動為業界領袖提供深入交流平台，探討香港金融管理局的可持續金融及銀行業措施、分散市場中的風險管理策略，以及提升韌性及翻新改造的創新方案。 太古地產作為GRESB基金會房地產標準委員會 (GRESB Foundation Real Estate Standards Committee) 成員，將協助發展推動GRESB標準，並以座談嘉賓身份，分享如何運用創新科技推動業界實踐可持續建築。 太古地產亦連續第八年在公開披露方面保持最高「A」評級，同時其物業層面環境績效的卓越表現獲嘉許，包括碳排放、能源、水資源、廢物管理及綠色建築認證等範疇。

太古地產再次在香港500間合資格香港上市公司中獲最高評分，並在地產業界排名首位。公司亦連續第六年入選恒生ESG 50指數。該指數旨在嘉許香港市值較高且在ESG表現最佳的50間上市公司。