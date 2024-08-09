太古地產增派中期息 寫字樓租金仍見受壓 減息將利好本港樓市

太古地產行政總裁彭國邦於集團業績會上表示，太古地產將於明年5月前進行最高15億元股份回購計劃，展示公司對業務前景充滿信心。被問到對本港寫字樓市場看法，彭國邦稱，集團旗下整體寫字樓出租率超過九成，當中太古廣場的出租率維持在97%，不過租金確實存在調整壓力，認為香港寫字樓市場仍要需時復甦。

太古地產(1972)公布，截至今年6月底止，上半年按年少賺19%，純利有約17.96億元，基本溢利跌1%，至38.5億元，當中包括出售太古城住宅項目的停車位。營業額72.79億元，按年微跌0.2%。第一次中期股息0.34元，按年增3%。該股周四(8日)收市報14.5元，飆1.52元或11.7%，成交金額2.66億元。

樓市方面，他指出自政府撤辣後，樓市需求起到振奮作用，惟價格未見有太大改善，相信在美國減息機會增加下，將會利好樓市表現，故對樓市中期有信心。

主席白德利表示，相信內地及香港是代表「最佳的投資機會」，笑言不清楚集團是否為內地最樂觀的投資者。

內地及香港是代表「最佳的投資機會」

太古地產主席白德利表示，相信內地及香港是代表「最佳的投資機會」，笑言不清楚集團是否為內地最樂觀的投資者。集團在內地正推進6個新項目，遍布北京、上海、三亞、西安及廣州，發展進度理想。

白德利說，早前位於上海浦東新區核心地段的洋涇綜合地標項目正式命名為「陸家嘴太古源」(Lujiazui Taikoo Yuan)，為集團在內地首個住宅項目，將於今年底進行預售；又稱未來會繼續小心選擇夥伴及城市。