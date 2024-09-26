太古地產柴灣項目命名海德園 提供850伙 主打兩房｜新盤登場

港島東柴灣相隔多年再迎來全新盤登場，太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展柴灣常安街99號住宅項目今日(26日)命名為「海德園」（The Headland Residences），由三座住宅大樓組成，提供850伙，實用面積介乎約400至2,900方呎，戶型涵蓋一房至四房，以及特色單位；兩房佔479伙最多。

太古地產董事-住宅事務杜偉業表示，「海德園」目前正進行上蓋工程，正待批出預售樓花同意書。項目將分期數落成，預計最快於2025年獲得入伙紙。

會所「 Club Headland 」提供約 30 項設施

他稱，「海德園」單位選擇多元化，戶型寬敞實用；項目設施一應俱全，更於地面層接連毗鄰約4萬方呎的廣闊戶外休憩綠化空間。另外，會所「Club Headland」亦提供約30項頂級的健身和休閒設施，以及綠色草坪，有信心項目將會受到買家的歡迎；而該盤將由太古地產提供優質管理服務。