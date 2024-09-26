太古地產柴灣項目命名海德園 提供850伙 主打兩房｜新盤登場

港島東柴灣相隔多年再迎來全新盤登場，太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展柴灣常安街99號住宅項目今日(26日)命名為「海德園」（The Headland Residences），由三座住宅大樓組成，提供850伙，實用面積介乎約400至2,900方呎，戶型涵蓋一房至四房，以及特色單位；兩房佔479伙最多。
太古地產董事-住宅事務杜偉業表示，「海德園」目前正進行上蓋工程，正待批出預售樓花同意書。項目將分期數落成，預計最快於2025年獲得入伙紙。
會所「Club Headland」提供約30項設施
他稱，「海德園」單位選擇多元化，戶型寬敞實用；項目設施一應俱全，更於地面層接連毗鄰約4萬方呎的廣闊戶外休憩綠化空間。另外，會所「Club Headland」亦提供約30項頂級的健身和休閒設施，以及綠色草坪，有信心項目將會受到買家的歡迎；而該盤將由太古地產提供優質管理服務。
杜偉業說，項目為近年同類市場上罕有新盤，地理位置優越，鄰近東區走廊和東區海底隧道等主要幹道，距離太古坊及太古城中心只需約 10分鐘駕駛車程，駕車前往金鐘及中環商業區亦只需 15分鐘。
地面層將興建公共運輸交匯處
除鄰近港鐵柴灣站外，項目地面層將興建公共運輸交匯處，周邊亦設公共運輸落客點，提供超過40條巴士及小巴路線。
至於項目命名靈感，杜偉業透露英文名稱中「Headland」意指海角，凸顯項目位處港島東臨海的優越地理位置，住戶既能享有城市生活便捷，同時鄰近香港自然風景名勝如郊野公園及兩大著名海灘，盡享無與倫比的體驗。