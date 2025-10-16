太古地產：北京太古坊綜合發展項目全期8座大樓平頂

太古地產(1972)今日(16日)宣布，北京太古坊(Taikoo Place Beijing)綜合發展項目全部八座大樓結構平頂，標誌著這個地標性濱水商業項目迎來全新發展階段。北京太古坊坐落朝陽區風景秀麗的壩河河畔，是太古地產現有項目頤堤港的擴建部分。 北京太古坊總樓面面積逾86萬方米，旨在打造充滿活力的新一代綜合商業項目。項目集商務與多元生活方式功能於一體，包括八座優質甲級辦公樓、一座引領都市生活方式的高級商場、一間全新東隅酒店、廣闊綠化空間及全方位配套設施。

位於項目核心的「德爾斐」(The Delphi)是一個集社交及健康生活功能於一體的空間，旨在促進社交互動、激發靈感創意和增強社區凝聚力。整個項目各部分將無縫連接，透過室內外步行走廊，將辦公樓與零售區、酒店及配套設施相連，並直接連接地鐵網絡。項目興建正按計劃穩步推進，1至4號辦公樓的幕牆安裝工程已經完成。項目計劃於2026年底起分階段開業，將重塑北京的商業格局，提升東北部區域經濟活力，配合北京城市發展目標，以及朝陽區「 兩河一帶」發展策略。

太古地產行政總裁彭國邦表示，北京太古坊彰顯集團對社區營造和可持續城市發展的堅定承諾。作為集團在內地的最大投資項目，北京太古坊將為城市商業和生活休閒樞紐訂下新標準，為未來城市創新奠定藍圖。集團很榮幸能為北京不斷演變的商業格局作出貢獻，打造一個商業與社區共同繁榮發展的理想目的地。 總樓面面積逾 33 萬方米 北京太古坊的辦公樓部分由八座相連的辦公樓組成，總樓面面積逾33萬方米，設計注重效率、靈活性、健康和創新。透過靈活設計佈局，配備身心健康設施，每個細節都充分考慮員工福祉與工作效率。

太古地產辦公樓業務董事Don Taylor指，集團的辦公空間是基於對當今工作環境的深入了解而精心設計。透過無縫融合自然、藝術與科技，有信心將北京太古坊打造為城中最具前瞻性的商業區之一。相信其規模將有助開闢新的分區市場，吸引多元租戶進駐。

推出內地首個「太古坊」品牌零售商場 北京太古坊將推出內地首個「太古坊」品牌的零售商場。新增的零售區域將與現有的頤堤港購物商場融為一體，成為總面積約15萬方米的綜合零售目的地。該零售項目融合戶外零售與濱水休閒體驗，將城市活力與河畔靜謐完美融合，帶來優質都市生活體驗。綠化廣場和花園將提供多功能空間、露天餐飲與社交互動場所，並舉辦豐富多彩的沉浸式文化藝術活動。

太古地產零售業務董事韓置指，集團的社區營造理念植根於藝術與文化、創新及有意義的人際連接。透過這零售空間，希望打造高品質的都市體驗—不僅邀請人們前來購物，更期待他們來此互動連繫、獲得啟發，融入這個活力社區。 北京太古坊的核心社交概念「德爾斐」(The Delphi)面積達1.9萬方米，精心策劃多元設施，包括靈活的工作空間及適用於企業活動及休閒聚會的多功能廳。「德爾斐」還設有北京最大的宴會廳之一，並將設有專門用於藝術展覽、演出和社區活動的場地ArtisTree，還將配備設施齊全的健身室和游泳池等健康設施。

引入全新東隅酒店 提供 318 間客房 此外，北京太古坊將引入一家全新的東隅酒店，提供318間客房、行政酒廊，以及可俯瞰壩河全景和城市天際線的屋頂花園酒吧，為商務和休閒旅客提供理想選擇。 北京太古坊以可持續發展為核心，整體營運以完全使用綠色能源為目標，並已獲得LEED和WELL鉑金級預認證。項目重點關注環境健康，室內外空間均精心融入繁茂綠色植物，以親自然設計原則，促進人們與大自然的緊密連繫，提升舒適度和幸福感。該項目毗鄰綠意盎然的生態廊道及規劃中的體育公園，並直接連接新建的遊船碼頭，未來將實現與北京城市副中心的水路聯通，有效提升遊客體驗和交通便利度。透過無縫融合商業、綠化空間、濱水景觀和文化體驗，北京太古坊將為城市可持續發展樹立新典範。