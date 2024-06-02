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2024-06-02 12:30:00

太古城三房連天台「則王」特色戶 1258萬沽 10年輸近兩球｜藍籌蝕讓

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藍籌屋苑太古城「則王」連天台特色戶，原業主持貨10年，帳面蝕近200萬元離場，貶值超過一成。

藍籌屋苑太古城「則王」連天台特色戶，原業主持貨10年，帳面蝕近200萬元離場，貶值超過一成。

二手蝕讓連連，港島區龍頭藍籌屋苑太古城，一伙屬於「則王」的連天台特色戶，原業主持貨10年蝕近200萬元離場，貶值超過一成。據市場消息指，太古城燕宮閣頂層連天台單位，實用面積747方呎，採三房連套房間隔，屬屋苑「則王」單位，並附連天台，為屋苑罕有優質放盤。單位日前獲同區換樓客洽購，最終以1,258萬元成交，平均實用呎價約16,841元。據悉，原業主於2014年以約1,453.8萬元購入上址單位，持貨10年轉手，帳面蝕讓約195.8萬元，期內物業貶值約13%
即睇鰂魚涌太古城放盤(House730)

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