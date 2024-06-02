二手蝕讓連連，港島區龍頭藍籌屋苑太古城，一伙屬於「則王」的連天台特色戶，原業主持貨10年蝕近200萬元離場，貶值超過一成。據市場消息指，太古城燕宮閣頂層連天台單位，實用面積747方呎，採三房連套房間隔，屬屋苑「則王」單位，並附連天台，為屋苑罕有優質放盤。單位日前獲同區換樓客洽購，最終以1,258萬元成交，平均實用呎價約16,841元。據悉，原業主於2014年以約1,453.8萬元購入上址單位，持貨10年轉手，帳面蝕讓約195.8萬元，期內物業貶值約13%。
即睇鰂魚涌太古城放盤(House730)
太古城三房連天台「則王」特色戶 1258萬沽 10年輸近兩球｜藍籌蝕讓
二手蝕讓連連，港島區龍頭藍籌屋苑太古城，一伙屬於「則王」的連天台特色戶，原業主持貨10年蝕近200萬元離場，貶值超過一成。據市場消息指，太古城燕宮閣頂層連天台單位，實用面積747方呎，採三房連套房間隔，屬屋苑「則王」單位，並附連天台，為屋苑罕有優質放盤。單位日前獲同區換樓客洽購，最終以1,258萬元成交，平均實用呎價約16,841元。據悉，原業主於2014年以約1,453.8萬元購入上址單位，持貨10年轉手，帳面蝕讓約195.8萬元，期內物業貶值約13%。