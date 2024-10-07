太古城內園套兩房連大露台 實用率極高 代理：入場門檻價｜有樓睇

二手樓價升勢雖未見起色，但減息後入市氣氛有所回暖，吸引買家趁平入市。作為港島區大型藍籌屋苑之首的鰂魚涌太古城，近年不乏低價成交之餘，個別造價更創新低，令買家可以budget價進駐指標藍籌屋苑！

太古城共由61座住宅大廈組成，分9期發展，其中海景花園(西)設有6座，涉及1,328伙單位，現時該處紫樺閣低層C室放盤，單位實用面積897方呎，屬三房改兩大房及連套房間隔，座向東南，景觀望開揚清靜園景，最新放售價1,180萬元，平均實用呎價13,155元。

座向東南 設大露台

上址單位特色之一是設有大露台，座向優質東南方，面向屋苑內園，即使單位屬於低層戶，窗外視野仍十分開揚通爽。此外，紫樺閣位置鄰近太古城中心及港鐵站，是另一個大賣點，加上鄰近電車線，附近亦有多條巴士線途經，日常出入交通非常便利。據代理指，該單位屬入場門檻價錢，可以「特筍」來形容，而且單位由三房變為套兩房間隔，廳大之餘、房間亦非常闊大，整體實用度非常高，活動空間夠晒充裕！