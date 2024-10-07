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地產
2024-10-07 18:45:00

太古城內園套兩房連大露台 實用率極高 代理：入場門檻價｜有樓睇

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太古城

單位原為三房，現已改為兩房連套房間隔。

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二手樓價升勢雖未見起色，但減息後入市氣氛有所回暖，吸引買家趁平入市。作為港島區大型藍籌屋苑之首的鰂魚涌太古城，近年不乏低價成交之餘，個別造價更創新低，令買家可以budget價進駐指標藍籌屋苑！

太古城

單位主人套房非常闊大。

三房改為大兩房連套房

太古城共由61座住宅大廈組成，分9期發展，其中海景花園(西)設有6座，涉及1,328伙單位，現時該處紫樺閣低層C室放盤，單位實用面積897方呎，屬三房改兩大房及連套房間隔，座向東南，景觀望開揚清靜園景，最新放售價1,180萬元，平均實用呎價13,155元。

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太古城

客飯廳空間闊落，傢俬擺位容易。

座向東南 設大露台

上址單位特色之一是設有大露台，座向優質東南方，面向屋苑內園，即使單位屬於低層戶，窗外視野仍十分開揚通爽。此外，紫樺閣位置鄰近太古城中心及港鐵站，是另一個大賣點，加上鄰近電車線，附近亦有多條巴士線途經，日常出入交通非常便利。據代理指，該單位屬入場門檻價錢，可以「特筍」來形容，而且單位由三房變為套兩房間隔，廳大之餘、房間亦非常闊大，整體實用度非常高，活動空間夠晒充裕！

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放盤單位資料

物業名稱：太古城

地址：太古灣道20

發展商：太古地產

樓齡：40

放盤單位：海景花園(西)紫樺閣低層C (物業編號：CK16798134)

叫價：1,180萬元

實用面積：897方呎 / @13,155

建築面積：983方呎 / @12,004

間隔：兩房 (1套房)

VR睇樓：https://bit.ly/4eUpF7k

查詢電話：9181 0602 (利嘉閣地產太古城分行 袁小姐)

 