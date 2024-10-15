太古城兩房再現「6字頭」買賣 樓價時光倒流2013年水平｜藍籌屋苑

翻查資料，同座較中層A室，實用面積相若，於2013年以640萬元售出，可見最新成交價倒流至11年前水平；而是次成交單位對上一層A室，於2018以1,000萬元成交，反映樓價與高位時回落約35.4%。

二手樓價未見起色，港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月再現「6字頭」成交個案，市場消息指，太古城翠湖台太湖閣低層A室，實用面積約583方呎，原則兩房間隔，最新以646萬元沽出，呎價約11,081元。

業主移民劈價 3 球蝕沽兩房

太古城上一宗「6字頭」成交，為寶安閣低層E室，實用面積約602方呎，兩房間隔，向西南，望開揚花園景，客廳外接公用平台，連雅致裝修。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，單位於今年4月下旬以950萬元放售，因仍有租客，故不能安排看樓，最終因業主移民急讓，以650萬元沽出，累減300萬元或約31.6%，呎價約10,797元。

據了解，新買家為區內客，雖未有親身睇樓，但經中原網VR睇樓後，有感單位間隔、裝修、價錢均合適下，即拍板買入單位。原業主於2014年以700萬元購入單位，持貨約10年，現沽出帳面蝕50萬元，物業期內貶值約7.1%。