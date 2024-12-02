太古城周末錄2宗成交 長情業主沽兩房帳賺逾8球｜藍籌屋苑

藍籌屋苑周末交投續於低位水平徘徊，港島三大指標屋苑之一鰂魚涌太古城於過去周末兩日共錄得2宗買賣，表現不俗，當中有長情業主沽出兩房單位，持貨約38年帳面獲利821萬元離場。

中原潘浩其表示，市場開始缺盤，陸續出現高價成交。太古城天星閣高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，享單邊海景。原叫價920萬元，後來減價40萬元或約4.3%，以880萬元易手，呎價約15,172元，新買家為用家。據悉，原業主早於1986年以59萬元買入單位，持貨約38年，是次沽出帳面大賺821萬元，物途期內升值約13.9倍。