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2024-12-02 07:30:00

太古城周末錄2宗成交 長情業主沽兩房帳賺逾8球｜藍籌屋苑

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太古城周末錄2宗成交 長情業主沽兩房帳賺逾8球｜藍籌屋苑

太古城周末錄2宗成交 長情業主沽兩房帳賺逾8球｜藍籌屋苑

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藍籌屋苑周末交投續於低位水平徘徊，港島三大指標屋苑之一鰂魚涌太古城於過去周末兩日共錄得2宗買賣，表現不俗，當中有長情業主沽出兩房單位，持貨約38年帳面獲利821萬元離場。

中原潘浩其表示，市場開始缺盤，陸續出現高價成交。太古城天星閣高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，享單邊海景。原叫價920萬元，後來減價40萬元或約4.3%，以880萬元易手，呎價約15,172元，新買家為用家。據悉，原業主早於1986年以59萬元買入單位，持貨約38年，是次沽出帳面大賺821萬元，物途期內升值約13.9倍。

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⇊太古城天星閣高層A室景觀⇊

太古城周末錄2宗成交 長情業主沽兩房帳賺逾8球｜藍籌屋苑

太古城天星閣高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，享單邊海景。(代理提供)

投資客斥1100萬買南天閣三房套

中原張光耀稱，太古城南天閣中層D室，實用面積約715方呎，三房套房間隔，坐向東南，享開揚景。今年6月以1,180萬元放盤，最後減價80萬元或約6.8%，以1,100萬元敦租約呎售出，呎價約15,385元。

據悉，新買家購入單位暫用作收租。原業主於2002年以310萬元購入單位，持貨約22年，現轉手帳面獲利790萬元，物業期內升值約2.5倍。

屋苑上月平均呎價升7.5%

張光耀指，太古城盤源漸漸缺少，買家唯有向連租約單位入手。屋苑於11月份全月錄得28宗成交，其中4宗為連租約出售，平均實用呎價約14,900元，較10月份平均實用呎價13,856元，高約7.5%

太古城周末錄2宗成交 長情業主沽兩房帳賺逾8球｜藍籌屋苑

太古城於11月份全月錄得28宗成交，其中4宗為連租約出售。(資料圖片)

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