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2024-06-13 23:01:42

太古城本月蝕讓不斷 高層三房6年轉手勁輸4球｜藍籌屋苑

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太古城本月蝕讓不斷 高層三房6年轉手勁輸4球｜藍籌屋苑

太古城本月蝕讓不斷 高層三房6年轉手勁輸4球｜藍籌屋苑

二手樓價走勢跌跌不休，綜合市場資訊，藍籌屋苑之一鰂魚涌太古城本月暫錄10宗買賣，當中最少4宗屬蝕讓個案，最新包括一個三房單位6年間勁蝕410萬元

據報太古城齊宮閣一個高層單位，實用面積約702方呎，三房間隔，以1,018萬元易手，呎價約14,501元。據悉，原業主於2018年初入市，持貨約6年，現轉手帳面貶值逾410萬元，物業期內貶值約29%

寶山閣頂層連天台戶2年貶值26%

屋苑本月另一宗大額蝕讓個案，為寶山閣頂層連天台單位，實用面積約598方呎，連約527方呎天台，兩房間隔。原於2月份叫價約1,200萬元放盤，最終以約925萬元獲用家承接，減幅275萬元或約22.9%，呎價約15,468元。

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原業主於2022年以約1,250萬元購入單位，持貨約2年，現轉手帳面蝕約325萬元，物業期內跌價26%

太古城本月蝕讓不斷 高層三房6年轉手勁輸4球｜藍籌屋苑

藍籌屋苑之一鰂魚涌太古城本月暫錄10宗買賣，當中最少4宗屬蝕讓個案。(資料圖片)

三房則王蝕沽 造價見「8字頭」

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城燕宮閣低層A室，實用面積約747方呎，屬則王間隔，三房一套外接公家平台，坐向東北。從代理提供的單位相片可見，內櫳有雅致裝修，保養不俗，外望街景。

據了解，單位於今年3月份以1,180萬元放售，最終以868萬元易手，累減312萬元或約26.4%，呎價約11,620元。新買家為區內用家，見上址價錢合理，連雅致裝修，遂拍板購入單位自用。原業主於2014年以930萬元購入，再於2019年以1,300萬元作內部轉讓。現最新成交價較2014年的購入價損失62萬元或約6.7%

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即睇鰂魚涌太古城放盤(House730)

⇊太古城燕宮閣低層A室⇊

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