太古城車位身價暴跌 傳月租見2XXX元「新界價」 代理：屬個別例子│藍籌屋苑

樓市氣氛疲弱，車位身價亦見回調。藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城車位於今年中曾減價最多約32%推售，其租值最近出現「冧價」情況，市場消息指，有車位月租跌穿3,000元關口，以約2,600元租出，平過新界區屋苑車位。 太古地產(1972)自2020年起推售太古城車位，迄今累售約700個車位，由於今年中曾大減價三成出售，個別車位折實售價不足200萬元，吸引不少投資者吸納。據悉，該批車位陸續於市場上放租，目前太古城有超過300個車位放租，部分業主為求盡快租出車位，故不惜大幅減價。

市場消息指，太古城第5期一個有蓋車位，上月以月租2,600元租出；另第4個一個地下車位，新近亦以月租2,800元租出。據了解，另一藍籌屋苑沙田第一城現時車位月租介乎約2,200元至2,800元。

現時車位叫租 3200 至 6000 元不等 中原地產太古城及港島東市區高級資深區域營業董事曾柏賢表示，現時太古城車位租金約3,200至6,000元不等，相信市場上錄得的低價個案屬個別例子，業主或急於收租，故願意減價求租。他指出，港島區的車位一向供不應求，料踏入租賃旺季時，市場對車位的需求將會進一步回升，現階段仍是投資好選擇。