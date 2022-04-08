太古城「兩屍凶宅」市價七折980萬沽 買家想一成「上車」

隨著疫情逐步緩和，樓市狀態回暖，即使曾發生轟動全城雙屍命案的凶宅亦獲承接。港島東「中產屋苑」鰂魚涌太古城，錄得一宗三房單位罕見低於1,000萬元成交個案。翠榕閣一個低層連公家平台戶，於過去周末日，獲買家以980萬元承接，屬太古城極度少數三房低於千萬成交，造價相等市價「七折」。其平價原因主要是該單位屬9年前曾發生「倫常命案」的兩屍單位，網上銀行暫未能進行任何估值。

財爺Plan效應下，不少買家欲選用高成數按揭，以樓價一成上車，太古城翠榕閣買家亦屬其中之一。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城翠榕閣極低層C室，實用面積897方呎，建築面積983方呎，單位外接公家平台，屬三房一套單位，望太古城屋苑內街景。原業主今年初曾叫價1,300萬元放賣，3個月內減價320萬元，最終於過去周末日獲買家以980萬元承接，平均實用呎價僅10,925元。造價屬屋苑十分罕見的1,000萬元以下3房戶，買家為外區用家，因需要較大居住空間，需要承造高成數按揭，即使上述為「事故單位」，亦願意承接。

據悉，單位於2013年曾發生「倫常慘案」，一名母親殺死兒子後，再自殺死亡，這宗雙屍命案隨後遭到揭發。不過，滙豐銀行未能提供網上估價。一般而言，市場理解銀行對承造凶宅按揭或有保留，不同銀行對凶宅的估價或審批取態亦不一。而過往翠榕閣曾錄兩個凶宅同層單位，亦獲銀行承造按揭，然而，就剛易手的「兩屍命案」單位，則或有機會扣減按揭成數或息率較高。單位原業主2013年以687萬元沽出，是次沽貨，帳面賺293萬元，升幅43%。

作者: HOUSE730智能搵樓平台