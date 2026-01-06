太古「陸家嘴太古源 源邸」累售234伙 銷售額突破人民幣123億

太古地產(1972)宣佈，旗下上海「陸家嘴太古源 源邸」第四批次推售再次獲得市場熱烈迴響，此次推出的60套住宅單位首日即售出48套，成交金額約人民幣 26.4億元，達此次推售單位總貨值83.1%。目前項目累計銷售額已突破人民幣123億元，已推售的250套單位中已售出234套，佔所有已推售單位的 93.6%。

此次推售的單位位於兩棟臨江住宅大樓，毗鄰廣闊的公園綠化空間，涵蓋 240 平方米及388平方米寬敞戶型，坐擁開闊江景及園景景觀。此次銷售平均售價約為每平方米人民幣18萬元。