太古「陸家嘴太古源 源邸」累售234伙 銷售額突破人民幣123億

太古地產(1972)宣佈，旗下上海「陸家嘴太古源 源邸」第四批次推售再次獲得市場熱烈迴響，此次推出的60套住宅單位首日即售出48套，成交金額約人民幣 26.4億元，達此次推售單位總貨值83.1%。目前項目累計銷售額已突破人民幣123億元，已推售的250套單位中已售出234套，佔所有已推售單位的 93.6%。
此次推售的單位位於兩棟臨江住宅大樓，毗鄰廣闊的公園綠化空間，涵蓋 240 平方米及388平方米寬敞戶型，坐擁開闊江景及園景景觀。此次銷售平均售價約為每平方米人民幣18萬元。
太古地產住宅業務董事杜偉業表示，「陸家嘴太古源 源邸」第四批次的銷售表現理想，充分展現項目的卓越設計及優質地段的非凡價值，以及太古地產與陸家嘴集團緊密合作的顯著優勢。這再次印證優質濱水住宅依然是追求上海高端生活體驗的上佳之選，也凸顯上海市場的韌性及其對買家與長期投資者的持久吸引力。
「陸家嘴太古源 源邸」共有11棟住宅大樓，提供378套三至四房高端濱水單位，面積涵蓋約 180平方米、240平方米、280平方米至388平方米，以及珍稀頂樓單位。項目設有面積逾6,000平方米的會員尊尚會所，住客可臻享室內恒溫泳池、頂級健身房、宴會廳和兒童遊樂區等完善設施。目前，會所及全部戶型的實景示範單位均已開放，買家可實地感受項目的優雅設計及開闊佈局，全方位感受黃浦江的壯麗景致以及陸家嘴中央商務區的璀璨天際線。
為回應市場需求，項目將於 2026 年推出更多住宅單位。已售出的住宅單位將於 2026 年至 2027 年分批交付。 項目近日公佈更多業主尊享會籍禮遇細節，包括太古地產旗下中國內地四大購物商場—上海前灘太古里、北京三里屯太古里、廣州太古滙以及成都太古里的貴賓會籍。業主還可尊享由項目 合作方陸家嘴集團在上海提供的一系列專屬禮遇。