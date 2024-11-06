太子道西233號上樓書 設頂層天池特色戶 面積最大1748呎｜何文田豪宅

新鴻基地產與會德豐地產合作發展的何文田豪宅項目「太子道西233號」已屆現樓，今日(6日)正式上載售樓說明書，提供75伙，戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積介乎375至1,748方呎。

據樓書顯示，採低密度設計，每層設5伙單位，以及3部升降機。項目標準單位四房提供34伙，實用面積由966至1,039方呎；三房提供15伙，實用面積由668至884方呎，兩房提供15伙，實用面積由375至505方呎。

項目另設11伙連平台或天台特色單位，實用面積由375至1,748方呎。頂層19樓連天台及泳池大宅名為「天池至尊」，實用面積1,748方呎，連1,215方呎天台，備有長約9米天際泳池，四房連特大主人套房及衣帽間，飽覽廣角度加多利山景致。