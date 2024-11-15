太子道西233號下周二起招標發售8伙 周末錄逾200組客預約參觀｜何文田新盤

新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓新盤「太子道西233號」加快銷售部署，新地代理副總經理唐錦江表示，項目今晚將上載銷售安排，落實於下周二(19日)起招標發售8伙，單位實用面積由966至1,748方呎。
唐錦江續指，涉及單位包括4伙18樓及19樓特色單位，以及4伙11樓四房單位，招標價參考同系啟德新盤「天璽·天」。項目昨日(14日)開放示範單位以來，已錄得超過50組客參觀，當中約五成為內地客；本周末則錄得超過200組客預約參觀，當中七成屬九龍塘及何文田客，三成屬港島及新界客。
新地會會員認購單位享1萬元回贈
新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員人數超過51萬人，會員周末預約參觀示範單位有機會獲贈帝京酒店Royal Delights烘焙禮品，認購單位則可獲贈1萬元置業現金回贈。
「太子道西233號」提供75伙，標準單位共設7種戶型，實用面積介乎375至1,039方呎，涵蓋兩房至四房。另設11伙特色單位，包括2樓連平台特色單位，實用面積由375至849方呎，平台面積介乎63至119方呎，僅設7伙；另有2伙為18樓連平台單位，實用面積1,529及1,748方呎，平台面積分別為262及635方呎；以及2伙頂層19樓連天台單位，實用面積1,465及1,748方呎，天台面積1,215及1,114方呎。