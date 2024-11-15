太子道西233號下周二起招標發售8伙 周末錄逾200組客預約參觀｜何文田新盤

新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓新盤「太子道西233號」加快銷售部署，新地代理副總經理唐錦江表示，項目今晚將上載銷售安排，落實於下周二(19日)起招標發售8伙，單位實用面積由966至1,748方呎。

唐錦江續指，涉及單位包括4伙18樓及19樓特色單位，以及4伙11樓四房單位，招標價參考同系啟德新盤「天璽·天」。項目昨日(14日)開放示範單位以來，已錄得超過50組客參觀，當中約五成為內地客；本周末則錄得超過200組客預約參觀，當中七成屬九龍塘及何文田客，三成屬港島及新界客。