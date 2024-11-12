太子道西233號周四起開放現樓 會所連園林面積逾9000呎(多圖)｜何文田新盤

唐錦江指，現樓單位將於本周四(14日)起開放，迄今累獲約100組準買家預約登記參觀。發展商今日率先安排傳媒參觀16樓B室，實用面積1,039方呎，屬全盤面積最大標準單位，四房雙套間隔，包括一個連接客廳的39方呎露台及連接主人房浴室的16方呎工作平台，層與層之間的高度最高約3.46米，適合大家庭居住；而頂層19樓A室天池至尊特色大宅，實用面積1,748方呎，連1,215方呎天台，備有長約9米天際泳池，四房連特大主人套房及衣帽間間隔，飽覽廣角度加多利山景致。

新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓新盤「太子道西233號」今日(12日)公布最新部署，新地代理副總經理唐錦江表示，項目部署本周內上載首份銷售安排，將涵蓋4伙特色單位及4伙四房單位，特色單位包括18樓A、B室及19樓A、B室，定價會參考同系啟德「天璽．天」。

設長約 20 米室外游泳池

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅指，項目住客會所「Club 233」連室外綠化園林總面積逾9,000方呎，設備完善。會所位處項目1樓全層，設有特大落地玻璃設計，備有長約20米的室外游泳池、健身室、多用途宴會室、共享空間、音樂室及娛樂室等。

「Club 233」會所以頂級用料及玫瑰金奢華色調設計，配上各式藝術及花卉擺設；項目預計管理費每方呎約6.6元至6.7元。