太子道西233號單日標售6伙 吸金逾1.65億 最高造價近2947萬｜何文田新盤

該6伙成交金額由2,405萬至2,946.9萬元，成交呎價介乎23,147元至28,390元，實用面積1,038及1,039方呎，全屬向南四房雙套間隔，前迎加多利山景致。其中成交金額及呎價最高的單位為15樓A室，四房雙套間隔，實用面積1,038方呎，成交金額2,946.9萬元，呎價28,390元，造價理想。

「太子道西233號」提供75伙，標準單位共設7種戶型，實用面積介乎375至1,039方呎，涵蓋兩房至四房。另設11伙特色單位，包括2樓連平台特色單位，實用面積由375至849方呎，平台面積介乎63至119方呎，僅設7伙；另有2伙為18樓連平台單位，實用面積1,529及1,748方呎，平台面積分別為262及635方呎；以及2伙頂層19樓連天台單位，實用面積1,465及1,748方呎，天台面積1,215及1,114方呎。

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