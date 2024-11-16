太子道西233號示範單位｜逾千呎四房現樓亮相！飽覽加多利山景(多圖有片)｜何文田新盤

新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓新盤「太子道西233號」現樓示範單位首度曝光，單位為16樓B室，四房雙套連工作間連洗手間間隔，實用面積1,039方呎，包括一個連接客廳39方呎露台及連接主人房浴室的16方呎工作平台，層與層之間的高度最高約為3.46米，寬敞開揚的空間適合大家庭居住，為住戶打造極致豪華的生活空間。
客飯廳長方形設計
單位大門採用防火實心木門，流露大宅氣派。客廳/飯廳呈長方形設計，寬約3.15米，長約6.465米，空間寬敞，布局方正，住戶可靈活擺放各式家具，滿足不同設計喜好。地板鋪砌人造石材，方便打理。客廳/飯廳與露台相接，開揚的加多利山山景盡收眼底，露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，進一步提升客廳空間感。露台面積寬敞，住戶可擺放戶外座椅及小茶几，打造一個休閒的室外空間，雅緻安逸的理想家居。
單位採用長形獨立廚房設計，間隔寬敞，採用大量天然石材鋪砌牆身及地板，同時設有L形大面積的工作檯面，及木製櫃提供大量收納空間，方便住戶分類擺放廚具及餐具，節省空間之餘又顯整潔歸一。加上一系列專業德國品牌家電，包括Miele煤氣煮食爐、電磁爐、抽油煙機、微波蒸焗爐、焗爐，Siemens雙門雪櫃及洗衣乾衣機，設施齊備，讓住戶享受入廚之樂。此外，更精心備有Cristal酒櫃，方便住戶貯藏心中所愛，獨享尊貴品味的生活空間。工作台備有三腳插座、USB插座及特大洗滌盤，廚房旁設有工作間連洗手間，設計全面。
⇊太子道西233號示範單位｜16樓B室⇊
主人套房設廣角大窗
單位客廳/飯廳、主人套房及睡房1、2及3連浴室均享同一座向景觀，飽覽加多利山悠然綠韻。睡房1及睡房2間隔相約，採用木地板鋪砌，房間內設有落地玻璃窗戶，引光入室。兩間睡房方正實用，住客可靈活添置不同傢俬。浴室以天然石鋪砌牆身及地板，並設有三件頭浴室設備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁、Cold Magic抽濕機、Stiebel Eltron電熱水爐。同時配備鏡飾面木製櫃及置物櫃，供住戶放置洗滌用品，滿足日常所需。睡房3連浴室位於客/飯廳左側，自成一角，私隱度大大提升。睡房3布局方正，室內空間靈活實用，易於建造安逸閒適空間。睡房3浴室同樣以天然石鋪砌牆身及地板，並設有三件頭浴室設備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁、Cold Magic抽濕機、Stiebel Eltron電熱水爐。同時配備鏡飾面木製櫃及置物櫃，周詳安排照顧住戶日常所需。
主人套房間隔方正，空間感十足，可讓住戶擺放喜愛的家具及裝飾，並預留擺放衣櫃的位置，提供充裕的儲物空間。房間採用木地板鋪砌，設廣角大窗，提高採光度，住戶能夠享受窗外景致，打造舒適優越的休憩環境。主人浴室與工作平台相連以作通風，寬敞的浴室氣派不凡，洗手盆檯面、牆身及地板採用天然石材，浴室配備四件頭衛浴設備，包括淋浴間、浴缸、洗手盆、坐廁、Cold Magic抽濕機、Stiebel Eltron電熱水爐。同時配備鏡飾面木製櫃及置物櫃，為住戶提供優越的沐浴空間。
「太子道西233號」提供75伙，標準單位共設7種戶型，實用面積介乎375至1,039方呎，涵蓋兩房至四房。另設11伙特色單位，包括2樓連平台特色單位，實用面積由375至849方呎，平台面積介乎63至119方呎，僅設7伙；另有2伙為18樓連平台單位，實用面積1,529及1,748方呎，平台面積分別為262及635方呎；以及2伙頂層19樓連天台單位，實用面積1,465及1,748方呎，天台面積1,215及1,114方呎。