太子道西233號示範單位｜逾千呎四房現樓亮相！飽覽加多利山景(多圖有片)｜何文田新盤

新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓新盤「太子道西233號」現樓示範單位首度曝光，單位為16樓B室，四房雙套連工作間連洗手間間隔，實用面積1,039方呎，包括一個連接客廳39方呎露台及連接主人房浴室的16方呎工作平台，層與層之間的高度最高約為3.46米，寬敞開揚的空間適合大家庭居住，為住戶打造極致豪華的生活空間。

客飯廳長方形設計

單位大門採用防火實心木門，流露大宅氣派。客廳/飯廳呈長方形設計，寬約3.15米，長約6.465米，空間寬敞，布局方正，住戶可靈活擺放各式家具，滿足不同設計喜好。地板鋪砌人造石材，方便打理。客廳/飯廳與露台相接，開揚的加多利山山景盡收眼底，露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，進一步提升客廳空間感。露台面積寬敞，住戶可擺放戶外座椅及小茶几，打造一個休閒的室外空間，雅緻安逸的理想家居。

單位採用長形獨立廚房設計，間隔寬敞，採用大量天然石材鋪砌牆身及地板，同時設有L形大面積的工作檯面，及木製櫃提供大量收納空間，方便住戶分類擺放廚具及餐具，節省空間之餘又顯整潔歸一。加上一系列專業德國品牌家電，包括Miele煤氣煮食爐、電磁爐、抽油煙機、微波蒸焗爐、焗爐，Siemens雙門雪櫃及洗衣乾衣機，設施齊備，讓住戶享受入廚之樂。此外，更精心備有Cristal酒櫃，方便住戶貯藏心中所愛，獨享尊貴品味的生活空間。工作台備有三腳插座、USB插座及特大洗滌盤，廚房旁設有工作間連洗手間，設計全面。