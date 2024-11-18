太子道西233號示範單位｜面積最大單位曝光 擁9米天際泳池(多圖有片)｜何文田新盤

新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓新盤「太子道西233號」開放現樓單位供準買家預約登記參觀，項目備有4個尊尚特色大宅，其中頂層 19樓連天台及泳池大宅名為「天池至尊」，為19樓A室，屬全盤面積最大單位，實用面積1,748方呎，連1,215方呎天台，四房連特大主人套房及衣帽間間隔，飽覽廣角度加多利山景致。
一入屋為單位大廳，面積近360方呎，曲尺窗設計增強室內採光度，落地玻璃窗外接露台，享有開揚城市景。長走廊連接3間睡房及主人套房，景觀與客廳相同。主人套房設有對流窗，配備約50方呎衣帽間，套廁空間寬敞，浴缸及淋浴間齊備、雙洗手盆設計。值得一提，兩間睡房中間設有一個浴室，發展商特意採趟門設計打通，令兩間睡房均可使用。
至於單位內置樓梯前往天台，備有長約9米天際泳池及燒烤設備。
⇊直擊太子道西233號示範單位｜19樓A室⇊
「太子道西233號」提供75伙，標準單位共設7種戶型，實用面積介乎375至1,039方呎，涵蓋兩房至四房。另設11伙特色單位，包括2樓連平台特色單位，實用面積由375至849方呎，平台面積介乎63至119方呎，僅設7伙；另有2伙為18樓連平台單位，實用面積1,529及1,748方呎，平台面積分別為262及635方呎；以及2伙頂層19樓連天台單位，實用面積1,465及1,748方呎，天台面積1,215及1,114方呎。
「太子道西233號」住客會所「Club 233」連室外綠化園林總面積逾9,000方呎，設備完善。會所位處項目1樓全層，設有特大落地玻璃設計，備有長約20米的室外游泳池、健身室、多用途宴會室、共享空間、音樂室及娛樂室等。
「Club 233」會所以頂級用料及玫瑰金奢華色調設計，配上各式藝術及花卉擺設；項目預計管理費每方呎約6.6元至6.7元。