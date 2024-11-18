太子道西233號示範單位｜面積最大單位曝光 擁9米天際泳池(多圖有片)｜何文田新盤

新鴻基地產(016)與會德豐地產合作發展的何文田現樓新盤「太子道西233號」開放現樓單位供準買家預約登記參觀，項目備有4個尊尚特色大宅，其中頂層 19樓連天台及泳池大宅名為「天池至尊」，為19樓A室，屬全盤面積最大單位，實用面積1,748方呎，連1,215方呎天台，四房連特大主人套房及衣帽間間隔，飽覽廣角度加多利山景致。

一入屋為單位大廳，面積近360方呎，曲尺窗設計增強室內採光度，落地玻璃窗外接露台，享有開揚城市景。長走廊連接3間睡房及主人套房，景觀與客廳相同。主人套房設有對流窗，配備約50方呎衣帽間，套廁空間寬敞，浴缸及淋浴間齊備、雙洗手盆設計。值得一提，兩間睡房中間設有一個浴室，發展商特意採趟門設計打通，令兩間睡房均可使用。

至於單位內置樓梯前往天台，備有長約9米天際泳池及燒烤設備。