夾屋市況｜上半年夾屋登記101宗 量值同挫逾三成

據土地註冊處資料顯示，今年上半年全港僅錄101宗二手夾屋買賣登記，較去年下半年的157宗跌36%，而期內成交總額錄約7.75億元，亦較去年下半年約12.01億元急瀉35%。至於今年上半年與去年上半年同期比較，宗數及金額更蒸發逾半，量和值皆創近兩年新低。

受一手搶客及加息影響 利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，本年初第五波疫情爆發，嚴重打擊全港經濟活動，及至4月下旬開始放寬限聚措施，卻被一眾發展商推出大量新盤搶客，加上美國加息幅度愈擴愈大，拖慢市民入市步伐，令上半年夾屋交投舉步為艱。在上半年101個夾屋登記個案中，按成交價計算，以2月份鴨脷洲悅海華庭2座高層A室造價最高，作價1,055萬元，單位實用面積約605方呎，實用呎價約17,438元。若按最高實用呎價計算，6月份鑽石山悅庭軒1座高層H室以868萬元售出，實用面積約454方呎，實用呎價約19,119元，為歷史次高紀錄。

晴碧花園量值跌幅最大 按屋苑劃分，沙田晴碧花園於期內交投量及成交總值均錄得最大跌幅，僅錄3宗買賣登記，較去年下半年大減67%，而成交總值則錄得2,323.8萬，較去年下半年同步急挫65%。而期內最熱賣夾屋將軍澳疊翠軒，於上半年錄得18宗成交，但仍比去年下半年減少33%，成交額約1.33億元。