夾屋市況｜中原：5月二手夾屋買賣錄1.72億 創8個月新高 登記量回升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年5月份二手夾屋買賣合約登記錄得22宗，總值1.72億元，宗數與4月份相同，沒有變幅；金額則較4月的1.66億元上升3.6%，創2021年9月1.96億元後的8個月新高，反映樓市氣氛向好，二手夾屋市況保持平穩活躍，而登記量結束早前連續4個月在20宗以下的低位。此外，5月份有3宗1,000萬元或以上的高價二手夾屋買賣，刺激登記金額上揚。

800 萬以上買賣錄 7 宗 升幅最多 按金額分類，5月份價值800萬元以上的二手夾屋買賣升幅最多，錄7宗，按月上升40%，價值700萬元或以下的買賣錄7宗，按月上升16.7%，而價值750萬至800萬元的買賣，5月錄3宗，與4月份相同，沒有變幅。不過，價值700至750萬元的夾屋買賣錄得跌幅，錄5宗，按月下跌37.5%。另外，5月份有2宗二手夾屋打入歷年高價成交榜之內，單位包括青衣宏福花園第3座高層D室，成交價錄1,020萬元，兼創歷年第9高，而鴨脷洲悅海華庭第1座中層A室，成交價1,010萬元，創歷年第10高，以及鴨脷洲悅海華庭第1座低層H室，則錄1,000萬元。