套現63億｜University Hill 月內累沽9百伙 吸金逾63億

近期積極展開推盤攻勢的新鴻基地產(016)，昨日進行白石角University Hill第2B期第三輪銷售，以價單開賣的222伙，即日沽出192伙，連同第2A期，不足1個月內累沽逾900伙，套現逾63億元；同系屯門NOVO LAND第2A期火速接力，同日上載售樓說明書及向傳媒開放示範單位，最快下周開價。

新地副董事總經理雷霆稱，University Hill系列自4月底起推售，第2A期及2B期迄今不足1個月累沽逾900伙，包括以價單及招標形式發售單位，套現逾63億元。計及第1期Silicon Hill，整個發展項目累沽逾1,460伙，為集團套現逾108億元。他續稱，University Hill料可於第四季取得入伙紙，將保留未推售單位於入伙後再應市，涉約300伙，屆時售價或有約5%至10%上調空間。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期三輪銷售客源佔約75%來自新界區，九龍及港島各佔約20%及5%。

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