套現63億｜University Hill 月內累沽9百伙 吸金逾63億

近期積極展開推盤攻勢的新鴻基地產(016)，昨日進行白石角University Hill第2B期第三輪銷售，以價單開賣的222伙，即日沽出192伙，連同第2A期，不足1個月內累沽逾900伙，套現逾63億元；同系屯門NOVO LAND第2A期火速接力，同日上載售樓說明書及向傳媒開放示範單位，最快下周開價。
新地副董事總經理雷霆稱，University Hill系列自4月底起推售，第2A期及2B期迄今不足1個月累沽逾900伙，包括以價單及招標形式發售單位，套現逾63億元。計及第1期Silicon Hill，整個發展項目累沽逾1,460伙，為集團套現逾108億元。他續稱，University Hill料可於第四季取得入伙紙，將保留未推售單位於入伙後再應市，涉約300伙，屆時售價或有約5%至10%上調空間。
新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期三輪銷售客源佔約75%來自新界區，九龍及港島各佔約20%及5%。
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NOVO LAND第2A期面積216方呎起
緊接應市的NOVO LAND第2A期，據樓書顯示，由3座物業組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，共提供929伙。單位實用面積216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為明年5月16日。
全盤面積最細為Arreso第5座2樓E室，開放式間隔，實用面積216方呎，連48方呎平台；面積最大單位為Arreso第5座35樓A1室，四房間隔，實用面積1,528方呎，連549方呎平台及898方呎天台，並設有私人泳池。
新地代理總經理陳漢麟指，項目最快下周公布首張價單，將不少於186伙，期望涵蓋開放式至三房間隔，部署下月初開售，示範單位會於開價後開放予公眾參觀。發展商昨率先開放兩個無改動示範單位予傳媒參觀，分別為Arreso第3座18樓A1單位，面積692方呎三房一套(開放式廚房連玻璃趟門)間隔；以及Arreso第3座18樓G單位，面積464方呎兩房(開放式廚房)間隔。
天瀧周日推120伙招標 涵蓋7伙低座戶
由恒基地產(012)等6大發展商合作PARK PENINSULA天瀧上載最新銷售安排，推出120伙於周日起招標發售。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，該批單位實用面積836至1,942方呎，包括7伙三房(Harbour Mansion)、32伙三房、79伙四房及2伙特色單位。