奧運站屋苑淪蝕讓災區！最傷業主4年前接火棒買三房 今損手270萬｜二手市況

據悉，原業主於2021年以約1,350萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損270萬元，單位期內貶值約20%。他補充，該屋苑現有放盤量約20個，最低入場費由約1,088萬元起。

霍志遠透露，新買家為區內客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上址放盤，立即相約代理睇樓。客人心儀屋苑位置優越，購物消閒及交通都相當便利，加上單位間隔合用，遂決定洽購。

利嘉閣地產奧運站一號銀海分行聯席董事霍志遠表示，奧運站維港灣1座中層B室，實用面積約647方呎，屬三房一套間隔，坐向西，外望開揚市景。原叫價1,150萬元，經議價後以1,080萬元合理價成交，累減70萬元或約6.1%，呎價約16,692元。

二手市場蝕讓情況加劇，奧運站屋苑近期淪為蝕讓災區之一，4個屋苑出現業主輸錢個案，有業主在4年前樓價高峰期時入市，現沽貨帳面損失270萬元離場。

黃家全續指，原業主於2020年以1,000萬元購入單位，持貨約5年，是次沽出帳面損失132萬元，單位期內跌價約13.2%。

中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全指，奧運站浪澄灣6座中層D室，實用面積約546方呎，兩房間隔，單位坐向東南方，外望市景，最新以868萬元沽出，呎價約15,897元。

凱帆軒兩房 6 年蒸發 24%

利嘉閣地產新西九龍豪宅奧運站匯璽二行聯席董事徐錦榮表示，凱帆軒1座中低層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，坐向南，外望開揚維港海景。原開價750萬元，經議價後以740萬元沽出，呎價約15,579元。

徐錦榮表示，新買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，覓得上述心水單位，即聯絡代理安排睇樓。客人鍾情屋苑臨海而建，單位享優美海景，加上鄰近港鐵奧運站及大型商場，位置便利，於是落實洽購。

據悉，原業主於2019年以約975萬元買入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損約235萬元，單位期內貶值約24.1%。他補充，該屋苑現有約80個單位放盤，最低入場費由約650萬元起。

瓏璽兩房劈價 182 萬易主

利嘉閣地產新西九龍豪宅(奧運站)-帝峯皇殿一行高級聯席董事甘尚德稱，上址為瓏璽6B座高層B室，實用面積約666方呎，兩房一套間隔，坐向東南，外望避風塘海景，可遠望維港煙花。原叫價1,500萬元，最後議價至1,318萬元沽出，累減182萬元或約12.1%，呎價約19,790元。

甘尚德透露，新買家早前經利嘉閣真盤源平台尋找奧運站優質物業，其中瓏璽是區內樓齡最新的臨海豪宅屋苑，經代理介紹屋苑兩房套樓王罕有放盤，認為單位間隔實用，加上坐擁東南海景，位置便利，即時洽購。

據悉，原業主於2011年以約1,332.22萬元一手買入單位，持貨約14年，現轉售帳面損失約14.22萬元，單位期內貶值約1.1%。他補充，該屋苑同類型單位目前約有8個放盤，最低入場價由約1,550萬元起。

資料顯示，瓏璽位於奧運站海輝道10號，2011年入伙，共有6座，提供650伙。

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