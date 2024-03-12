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地產
2024-03-12 13:20:00

奧運站帝峯‧皇殿兩房2.53萬租出 回報高近5厘｜二手樓租賃

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奧運站帝峯‧皇殿低層兩房戶，最新以2.53萬元租出，業主回報高近5厘。

奧運站帝峯‧皇殿低層兩房戶，最新以2.53萬元租出，業主回報高近5厘。

二手租務持續活躍。利嘉閣地產奧運站柏景灣分行首席聯席董事蔡詠詩稱，該行新近促成奧運站帝峯‧皇殿7座低層F室二手租賃成交，單位實用面積531方呎，為兩房間隔，外望開揚景觀。新租客早前經代理介紹上址，睇樓後認為單位景觀優美，間隔合用，加上屋苑附近生活配套齊備，遂向業主洽租。業主原放租叫價27,000元，議價後以25,300元租出，平均實用呎租48元。據悉，業主於2010年以約619.5萬元買入上址單位，現成功租出，租金回報約4.9厘。她補充，帝峯‧皇殿現有約20個放租盤，月租最低入場價約16,800元起。
即睇奧運站帝峯‧皇殿租盤(HOUSE730)

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