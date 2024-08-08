市場睇好減息機會高，二手市場氣氛轉好，吸引買家斥逾千萬入市鐵路上蓋物業。世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，近期不少買家復出睇樓，遇心儀單位即拍板入市。該行新近錄得大角咀奧運站柏海灣帝柏海灣二手成交，單位為2座高層H室，實用面積597方呎，屬三房連套房間隔，新近以1,100萬元沽出，平均實用呎價18,425元。據了解，原業主於2004年10月以428萬元購入上址，持貨20年至今沽售，現帳面大賺672萬元離場，單位期內升值1.6倍。
即睇奧運站帝柏海灣放盤(HOUSE730)
奧運站帝柏海灣高層三房1100萬易主 廿年升價672萬｜二手樓成交
市場睇好減息機會高，二手市場氣氛轉好，吸引買家斥逾千萬入市鐵路上蓋物業。世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，近期不少買家復出睇樓，遇心儀單位即拍板入市。該行新近錄得大角咀奧運站柏海灣帝柏海灣二手成交，單位為2座高層H室，實用面積597方呎，屬三房連套房間隔，新近以1,100萬元沽出，平均實用呎價18,425元。據了解，原業主於2004年10月以428萬元購入上址，持貨20年至今沽售，現帳面大賺672萬元離場，單位期內升值1.6倍。