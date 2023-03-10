好裝修｜做好門窗防護！ 1個簡單方法避免家居意外發生

近月連續有兩單幼童從窗口墮樓的意外，令人惋惜！從該兩單意外來說，都是沒有安裝好窗花，而導致小朋友跌落街，其實要避免意外不難，今回裝修佬就教你避免從窗口出意外的1個簡單方法！

問題 1 ﹕未能即時安裝窗花

若本來沒有安裝窗花，而有小朋友前來家中玩耍的話，可以怎樣避免意外發生呢？其實，沒有安裝窗花的窗，一定要有一個限位器，以控制鋁窗開到最大幅度是多少。

問題 2 ﹕如何購買合適限位器

有些人未必了解限位器，更不用說選購適合的限位器，故選購的時候需要注意它有兩款，一款相對較安全，另一款就較方便。