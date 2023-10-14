好裝修｜共享工作空間5大優點 超適合創業人士？

香港地寸金尺土，令不少創業人士都相當卻步！因此，近年坊間多了不少共享工作空間和辦公室，成為眾多初創企業及自由工作者的起點，大大節省成本。究竟共享工作空間與傳統辦公室有何分別？共享工作空間有咩好處？裝修佬為你詳細分析，即睇內文！

共享工作空間是什麼？

共同工作空間有別於傳統辦公室，提供靈活而且開放的工作空間。而共同工作者通常來自不同類別，例如初創公司、自由工作者以及斜槓青年等。