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地產
2023-10-14 14:00:00

好裝修｜共享工作空間5大優點 超適合創業人士？

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好裝修｜共享工作空間5大優點 超適合創業人士？

好裝修｜共享工作空間5大優點 超適合創業人士？

香港地寸金尺土，令不少創業人士都相當卻步！因此，近年坊間多了不少共享工作空間和辦公室，成為眾多初創企業及自由工作者的起點，大大節省成本。究竟共享工作空間與傳統辦公室有何分別？共享工作空間有咩好處？裝修佬為你詳細分析，即睇內文！

共享工作空間是什麼？

共同工作空間有別於傳統辦公室，提供靈活而且開放的工作空間。而共同工作者通常來自不同類別，例如初創公司、自由工作者以及斜槓青年等。

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共享工作空間是什麼？

共享工作空間是什麼？

共享工作空間5大優點

1. 租約靈活度高

共享辦公室的租約條款彈性高，租約期一般可短至一至六個月。對於剛創業而且資金有限的公司而言，彈性的租約不但方便其進行預算，還可以隨時變動辦公方案，以便擴展業務。

租約靈活度高

租約靈活度高

2. 設備完善

共享辦公室的租金已包含一切設備以及水電煤等費用，不需再擔心雜費的日常額外支出。除了設備外，部分共享辦公室更能提供咖啡等飲料、郵件處理服務及電話接聽服務。

設備完善

設備完善

3. 租金便宜

優惠的價錢固然是共享辦公室的好處之一。資金不足的創業人士能用便宜的價錢在商業區租用共享辦公室，如觀塘、尖沙咀、旺角等。然而，熱門地段的共享辦公室的價錢都有機會較昂貴。

租金便宜

租金便宜

4. 有助拓展人際網絡

共享辦公室的租戶都有機會來自不同行業，透過彼此交流，交換意見，甚至可以找到合作對象及發展機會。因此，創業人士能透過便宜的價錢就能擴大人際網絡，亦是共享辦公室的最大好處之一。

有助拓展人際網絡

有助拓展人際網絡

5. 及時支援

不少共享辦公室都會定期舉辦工作坊、交流會等，讓租戶可在共享辦公室學到不同營商概念及心得，對營運經驗有限的初創人士能帶來一定的幫助。

及時支援

及時支援

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
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