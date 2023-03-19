好裝修｜凱譽480呎輕奢風設計單位 設閣樓地台收納空間大增！

今回裝修佬帶大家參觀一個位於尖沙嘴凱譽的剛完工的480呎單位，該單位集中了近期大熱的裝修元素，喜愛在裝修方面追上潮流的你必定要看看！

甫踏進大廳，一室以近年大熱的輕奢風為主，由於戶主不想看到大量油漆牆，故設計師特意選用不同物料的特色牆設計，令牆身更獨特。室內牆身被甲板配身面板、實木牆板、歐鬆板、木條子及牆布包覆，單單牆身已有5種不同元素，匯集起來十分巧妙，大有心思。

由於戶主長期居於國外，所以習慣廚房需要設置中島及吊架，設計師在香港有限的空間內，既滿足戶主要求，解決收納問題，同時亦保留室內應有空間感。在鐘倒之下設有一套收納櫃，並非設在牆身內或以六分甲板配搭金屬元素。單位內的收納櫃則以金屬色面漆取代輕奢風常用的金屬元素，既時尚、又有質感，也不會容易反光。

閣樓與地台並存

戶主喜愛整齊的空間，整齊卻需要較多收納空間，設計師不想造太多櫃而導致室內充滿壓逼感。於是設計師特意在單位內設置地台及閣樓，增加一室的收納空間，達到自然整齊的效果。今回參觀的單位少有地同時設有地台及閣樓，先於客廳設有地台，增加收納空間；另一邊廂，於書房內再設有閣樓，方便擺放較大型的物件，成功善用室內每一吋空間。

有些人在裝修設計方面會擔心單位內太多元素，導致風格上十分混亂，今次尖沙嘴凱譽480呎的單位為1人居所，採用近年不少人喜愛的輕奢風格，配搭多個熱門元素，集合起來相當巧妙，時尚有質感，卻沒有突兀的感覺，值得大家參考一下喔！

原文網址：https://hkdecoman.com/article/56603

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

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