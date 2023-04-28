好裝修｜大新閣460呎兩房單位 歐陸簡約風裝修 以收納櫃劃分空間

今回裝修佬帶大家參觀一個位於堅尼地城大新閣的剛完工的460呎單位，該單位全屋以現時流行的歐陸簡約風為主調，裝潢優雅，簡約中不失心思。雖然只是兩房單位，但戶主懂得善用收納櫃來規劃空間，既可區分不同空間設計，亦可維持一定空間感。
單位基本資料：堅尼地城 大新閣 / 歐陸簡約風 / 460呎 / 2房單位
木紋磚點綴大廳
大廳以黑、白色為主調設計，加上木系傢俱作襯托。甫踏入大門，歐陸式浮雕大門即映入眼簾，接下來會發現單位基本以木紋磚粉飾一室，樸實雅緻。
善用收納櫃規劃
這間屋其中一個特色設計是單位中的收納櫃，設計師在室內充份利用了一個白色木紋收納櫃，從而劃分兩間房間的空間，省位又美觀。另外，設計師同時善用天花燈槽，以連貫整個收納櫃。
至於主人房的設計，則是延續大廳的裝修設計風格，傢俱以木紋磚為主，房間的木色與大廳互相襯托，用色相當一致。房間內穩亦加添了不少裝置，包含有收納櫃，可以擺放不少物品。
由於戶主要求在主人房增加更多收納空間，於是設計師利用了旁邊女兒房間，於該房間對面的衣櫃下層位置作出調整，特別在這個位置劃分一個空間給予主人房使用，這樣就能提升主人房的空間儲物量了。
防火膠板取代焗漆板
而小朋友房間的設計就以年輕為主題，配合女兒喜歡的顏色及元素，整間房間以粉紅色、白色為主調，包括牆身、傢俱、窗簾等。
基本上，房間的設計都以歐陸風格呈現，而歐陸風格少不免一些浮雕裝飾，大多數浮雕設計都是以焗漆為主。不過，戶主既有養狗，女兒又比較小，故使用時容易弄花飾面，設計師特別考慮這一點，最後利用防火膠板去營造浮雕設計，令房間充滿歐陸風格。
這個單位雖以歐陸風格呈現，但設計師考慮到實際需要後，房間部份改用防火膠板，以營造室內的連貫性，令空間設計更一致。單位充份利用了收納櫃，既可增添儲物量，亦可同時規劃空間，保持一室空間感。
原文網址：https://hkdecoman.com/article/56673
本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。
裝修佬網站於 2015 年 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook： https://www.facebook.com/hkdecoman