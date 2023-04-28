好裝修｜大新閣460呎兩房單位 歐陸簡約風裝修 以收納櫃劃分空間

今回裝修佬帶大家參觀一個位於堅尼地城大新閣的剛完工的460呎單位，該單位全屋以現時流行的歐陸簡約風為主調，裝潢優雅，簡約中不失心思。雖然只是兩房單位，但戶主懂得善用收納櫃來規劃空間，既可區分不同空間設計，亦可維持一定空間感。 單位基本資料：堅尼地城 大新閣 / 歐陸簡約風 / 460呎 / 2房單位 木紋磚點綴大廳 大廳以黑、白色為主調設計，加上木系傢俱作襯托。甫踏入大門，歐陸式浮雕大門即映入眼簾，接下來會發現單位基本以木紋磚粉飾一室，樸實雅緻。

善用收納櫃規劃 這間屋其中一個特色設計是單位中的收納櫃，設計師在室內充份利用了一個白色木紋收納櫃，從而劃分兩間房間的空間，省位又美觀。另外，設計師同時善用天花燈槽，以連貫整個收納櫃。

至於主人房的設計，則是延續大廳的裝修設計風格，傢俱以木紋磚為主，房間的木色與大廳互相襯托，用色相當一致。房間內穩亦加添了不少裝置，包含有收納櫃，可以擺放不少物品。 由於戶主要求在主人房增加更多收納空間，於是設計師利用了旁邊女兒房間，於該房間對面的衣櫃下層位置作出調整，特別在這個位置劃分一個空間給予主人房使用，這樣就能提升主人房的空間儲物量了。