熱門搜尋:
金馬獎2023 卓亦謙 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-25 20:00:00

好裝修｜安裝好貓窗網 做個負責任貓奴！一文睇清貓窗網種類與分別

分享：
好裝修｜安裝好貓窗網 做個負責任貓奴！一文睇清貓窗網種類與分別

好裝修｜安裝好貓窗網 做個負責任貓奴！一文睇清貓窗網種類與分別

香港不時都有貓貓墜樓意外發生，小編每次望到都好心痛其實有唔少貓奴都無裝貓網，搞到有悲劇發生，所以今日裝修佬決定要為大家介紹常見貓網嘅種類同分別，強烈建議大家點都要睇下！

DIY 12元格仔貓窗網

人手製作的貓網必定是最省成本的方法之一！有不少主人都會在量度尺寸後，再到12元店購買材料自行打造貓網，而且網上都有不同DIY窗網的教學短片。不過緊記要注意製作出來的成品是否安全，以免發生貓貓傷亡意外！

注意事項：建議以燕尾夾搭配索帶令窗網更加牢固，避免貓咪有機會用蠻力拆開。

Ad Block
DIY 12元格仔貓窗網

DIY 12元格仔貓窗網

除了DIY方法之外，坊間亦有窗簾設計公司有提供款式的窗網，而價錢約數百至幾千不等。以下就看看有哪幾種常見款式吧～

金鋼網

金鋼網具有高度的防刮性，可以承受貓咪的爪子刮擦之餘，而且亦不會影響景觀，更可同時防蚊蟲。另外，金鋼網有多種款式可供選擇，可以根據自己的需求進行選擇，例如平趟式、掩合式或有鎖式。若需要安裝貓網的前方有阻擋物的話建議使用平趟式，因為其上下拉趟的設計，開關窗也不會影響活動空間，而且價錢亦相對較便宜；若空間充足則建議安裝掩合式，景觀較開揚之餘，拆洗也十分方便。

金鋼網

金鋼網

鋁窗花/透明窗花

市面上的鋁/透明窗花堅固可靠，款式和顏色的選擇也很多，能配合單位的配色設計，整體更加一致。選購透明窗花時要選擇具有抗紫外線成分不易變黃的材質，並且厚度和承受力合格，而不是一般的亞克力。可活動式或帶有安全門設計的窗花增加使用靈活性。

鋁窗花／透明窗花

鋁窗花／透明窗花

蚊網是否等於窗網？

雖然蚊網與窗網是在外觀上十分相近，但由於蚊網常見網身質料是纖維網，網身較單薄，容易抓破，一般不建議用貓網之用。相反，貓網便可以當作蚊網使用，因其網孔密度較高，能預防蚊蟲、曱甴及老鼠等害蟲。

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
裝修佬網站於 2015 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。
裝修佬 Facebook
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受