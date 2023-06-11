好裝修｜廚房裝修前2個規劃細節你要知！

香港大部分單位的廚房面積都比較細，所以有唔少裝修公司都會推出一條龍嘅裝修工程，但原來部分細節位係成敗嘅關鍵？今次就等裝修佬同大家講下有咩規劃細節你一定要知！

廚房電器尺寸是會影響廚櫃的整體尺寸，以及空間佈局的安排。一般設計廚櫃，師傳需要遷就電器的長闊高去設計，令整體的使用效果更貼近戶主的期望。若果先造好廚櫃才選購電器，反而會限制到裝修戶主對電器的選擇。

電器需要接駁電源，所以設計廚房時就要考慮到電掣的數量、位置及功率要求。而這些水電相關工程會在裝修早期就開始進行，若果不提前安排好電器擺位，到工程中途需要更改及翻手處理，就會影響工程進度，甚至有後加費用。

最後，就是美觀度。時下電器款式多、五花八門，又有不同顏色可以選擇，先選先看，設計及訂造廚櫃時就可以配合電器作出設計。

無論明火煮食還是無火煮食，抽油煙機可說是繼煮食爐之後廚房第二重要的設備。一般裝修公司會建議抽油煙機要安裝在最接近窗戶的位置。為甚麼建議抽油煙機要以最接近窗戶的距離安裝？

影響抽油煙的功能

當抽油煙機安裝位置與窗口的距離太遠的話，會直接影響抽力，相反如抽油煙機安裝的距離與窗口近一點的話，它的抽力就一定會好一點。為了發揮抽油煙機的最大功效，抽油煙機最好安裝在最接近窗戶的位置。

影響儲物空間

香港的廚戶面積一般都不大，但廚房內又需要擺放大量雜物，因此多數戶主亦會選擇安裝吊櫃，但很多人都會忽略了，原來安裝抽油煙機時，是需要有一條喉管接駁到室外，這條喉管一般會隱藏在吊櫃內，如果抽油煙機離窗口較遠，喉管太長的話，就會浪費吊櫃內許多空間了。

味道滲漏問題

最後是味道問題，這是很多戶主都留意不到。如果抽油煙機喉管轉彎位太多，有機會就需要喉管接駁才能把氣體排出窗外。接駁位多的情況下，滲味的機會就會增加了。

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本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

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