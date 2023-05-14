好裝修｜情侶同居生活必購傢俬清單

兩個人拍拖，結婚生仔並非必然，近年有不少情侶都會選擇同居生活。而「購買傢俬」亦是同居弓生活其中一個重要課題，因為將直接影響往後如何舒適地待在幸福蝸居，二人愈來愈有默契的話更有機會共度餘生！以下就看看情侶同居生活的５大必購傢俬清單吧！

沙發床

二人一同生活後，可能比起以往會花更多時間留在家中，購買沙發床的話便可以舒服地躺在床上一同看電視和聊天～而且沙發床很省空間，收納起來與一般沙發大小無異，是準備同居情侶的必購傢俬之一。

伸縮餐枱

不少情侶同居後，都會邀請朋友到家中吃飯和聊天，這時候伸縮餐枱便可以大派用場，少至２人或多至６人都可以在同一張餐枱吃飯聊天，市面部分餐枱更可伸縮至１２人，但收納起來亦佔很少空間，十分超值！