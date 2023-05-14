好裝修｜情侶同居生活必購傢俬清單

兩個人拍拖，結婚生仔並非必然，近年有不少情侶都會選擇同居生活。而「購買傢俬」亦是同居弓生活其中一個重要課題，因為將直接影響往後如何舒適地待在幸福蝸居，二人愈來愈有默契的話更有機會共度餘生！以下就看看情侶同居生活的５大必購傢俬清單吧！
沙發床
二人一同生活後，可能比起以往會花更多時間留在家中，購買沙發床的話便可以舒服地躺在床上一同看電視和聊天～而且沙發床很省空間，收納起來與一般沙發大小無異，是準備同居情侶的必購傢俬之一。
伸縮餐枱
不少情侶同居後，都會邀請朋友到家中吃飯和聊天，這時候伸縮餐枱便可以大派用場，少至２人或多至６人都可以在同一張餐枱吃飯聊天，市面部分餐枱更可伸縮至１２人，但收納起來亦佔很少空間，十分超值！
鞋櫃
整潔的屋企令人心情更加愉快，因此二人的鞋子數量即使不多，也應購買一個鞋櫃以收納所有的鞋子，當回到家中後將鞋子都放入鞋櫃後，不但有美觀效果、而且又能增加收納量，企理的空間更可以使我們感到平靜、放鬆。
雙人床
當躺在舒適的睡床上，睡眠質素提高後，心情亦必定會隨之變得愉快，而二人關係也必定可以更加親密～惟在挑選床褥和床架時，情侶都應一同去挑選，否則出現床褥過硬或過軟的情況，有機會增加了二人的摩擦！
收納櫃
有不少情侶都曾因家中太亂不想整理，將家務推來推去，最後導致二人關係愈來愈緊繃。而收納櫃這時就是一個不二之選，不但讓整理家居更加容易，情侶之間可以更有動力做家務，減少吵架。而且很多人曾因家中太亂找不到東西而需重新購買，造成浪費，但當把所有東西都好好收納的話，便可以省一筆不必要的洗費！
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