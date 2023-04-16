好裝修｜新屋裝修用咩材料好？木地板VS瓷磚優缺點大比拼！

新居入伙想裝修，應該選用木地板還是瓷磚呢？在裝修建材問題上，不時令新屋戶主困擾，準備想要裝修的你，選擇建材時出現兩難局面，要如何是好呢？今回裝修佬就為大家從多角度分析一下最常見的木地板及瓷磚兩款建材，羅列兩種的優缺點，最終投哪款建材一票，也可由自己掌握！ 木地板 VS 瓷磚大比拼（ 1 ）﹕美觀度 要比較木地板和瓷磚，最直接的方法是從美觀度挑選。一般來說，木地板有分實木地板、強化木地板，甚至多層木地板，木紋花色高達千萬種，款式眾多；而瓷磚的款式亦不少，但要對比的話，瓷磚的選擇確實比木地板少得多。

木地板 VS 瓷磚大比拼（ 2 ）﹕材質 在材質層面上，木地板一般分得較細，實木地板通常來自野生原木，再加工製作而成；多層實木地板是從木頭削成捲材，由木頭壓製而成；而強化複合木地板則需要將木頭弄得粉碎，然後於木質纖維層面加上花色，再壓製而成。至於瓷磚是來自耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物，經過複雜的過程，包括研磨、混合、壓制、施釉、燒結，才會構成耐酸鹼的瓷質或石質等材料，多數將黏土、石英沙等混合出來的。 木地板 VS 瓷磚大比拼（ 3 ）﹕防潮性能 在香港氣候潮濕的環境來看，多數家庭都會重視地板的防潮性能，以免家中經常變得濕漉漉。而木地板正常不會出現特別濕的問題，除非家中爆水喉。相對於木地板，瓷磚一般比較容易凝結水珠，防潮性能一般，容易使人滑倒，但現時有不少瓷磚都有防滑功能，比如是呼吸磚、硅藻土等。

木地板 VS 瓷磚大比拼（ 4 ）﹕保養問題 除了防潮性能，地板保養問題都是一般家庭在選擇建材時相當重視的要素，因為最好不需要經常花上金錢及時間重新裝修替換。木地板相對瓷磚保養簡單又方便，無需用特別的方法去保養，當然實木地板不太耐刮、耐擦，需要避免尖銳硬物，但多層木地板及強化木地板則比較耐磨。至於瓷磚，保養方面則更為簡單，一般穿著軟底拖鞋就可以了，基本上無需特殊的保養，與木地板有可能打個和。 木地板 VS 瓷磚大比拼（ 5 ）﹕安全度 若家中有老有嫩，老人家及小朋友的安全尤其重要，在地板建材選擇上，可能要更小心一點。事實上，木地板比較防滑，安全度相對瓷磚會高一些，而瓷磚的防潮性能不高的話，則容易使人滑倒，一般安全度明顯較低。

木地板 VS 瓷磚大比拼（ 6 ）﹕舒適度 其實，木地板的材質比較防潮，視覺效果洋溢溫馨，觸感舒適，赤腳踩上地板時腳感也較好，是冬暖夏涼的選擇，同時木地板也有天然降噪音作用。而瓷磚材質偏硬，春天時也不耐潮，表面容易凝結水珠，腳感不太好，冬天時赤腳踩上地板尤其冰涼。 木地板 VS 瓷磚大比拼（ 7 ）﹕成本高低 不少戶主都會重視裝修成本層面，通常木地板的價錢都比較昂貴，每平方由數百至千元不等；而瓷磚的價錢則比較經濟實惠，一般每平方只是幾百元，你又覺得哪款比較化算呢？

裝修佬小貼士 你還是不知道選擇木地板還是瓷磚嗎？Why Not Both？事實上，只要懂得善用建材，木地板和瓷磚都可以打造最好的居室，木地板適宜放置大廳、睡房，而瓷磚則比較適合於浴室、廚房、露台中使用。 木地板VS瓷磚大比拼