好裝修｜新手業主必睇！5招新型公屋/居屋裝修慳錢大法

新型公屋或居屋是近年常見的屋苑設計，想為新型公屋或居屋裝修的你，又想盡量節省裝修費用，有甚麼需要注意呢？今回裝修佬就以新型公屋、居屋為例，教你5個裝修同時能慳錢的方法，就算做家居裝修都無需大灑金錢喔！ 1. 電線位高走 通常新落成的公屋或居屋，都會採用隱藏式電線，意指電線會收起，於底下暗藏電線。所有燈喉其實都是由上至下走線，收藏於牆身裏面，你需要知道的就是插座及燈挈開關位。若你需要安裝掛件或小五金時，記得不要設在新挈箱上方的空間做任何打拆或鑽東西，如果真的要安裝，最好安裝在下方位置。

1. 電線位高走

2. 開放式廚房地台 若然想做一個開放式廚房地台，要特別注意後加收費，因為有些師傅不知道是可以打平地台的，即升高地台來追平廚房高度。打拆的時候，將廚房的地台拆平，就可以追平廚房的高度了，這樣令大廳與廚房更有統一感。

2. 開放式廚房地台

3. 安裝電子鎖 有些人會擔心居屋不能裝上電子鎖，其實居屋是可以裝上電子鎖的。公屋會提供一道鐵閘，相對會比較難安裝電子鎖，與居屋不一樣，主要因為公屋空間問題及功能性問題，失去了不需帶鎖匙的方便性。所以，居屋可以安裝電子鎖，公屋就盡可能不要修改鎖頭好了。

3. 安裝電子鎖

4. 廁所去水位 新型公屋或居屋的廁所通常只有一個去水位，若安裝時廁所經過修改，最好請師傅多加一個去水位。簡單來說，就是除了洗澡位外，多造一個去水位，萬一有機會水浸的時候，也會處理得較方便。

4. 廁所去水位

5. 砂磚牆間房 最後一點就是採用砂磚牆間房，若想在單位內間房，使用砂磚牆會有一個直尺限制，最好先參考收樓書。不過，如果以木板間房，通常都沒有上述限制問題。 原文網址：https://hkdecoman.com/article/56444 本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。 裝修佬網站於 2015 年 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。 裝修佬 Facebook： https://www.facebook.com/hkdecoman