好裝修｜林超英收「-$7」電費單 全靠呢4招慳電大法？

香港天氣一年比一年熱，夏天真係唔開冷氣搞唔掂，不過收電費嗰時真係心都赤埋！不過早排以「負電費」一事而成為熱話嘅前局長林超英就曾分享自己係靠4招慳電方法，不妨一齊參考下林超英嘅獨家心得！
前天文台局長林超英在退休後，不時都會在社交平台分享一家兩口的生活點滴，早年他曾直言自己即使夏天也不會用冷氣。林超英坦言，其實家中有至少15部電器產品，例如雪櫃、洗衣機、乾衣機、微波爐等。所以他指兩年零電費的秘訣從來不是減用電器，而是要「慎用」電器。
4大慳電方法
1.多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調
林超英「教路」，其實將3把風扇置於房間不同位置就能解決到房間悶熱問題～
風扇擺放方法
1. 在窗口位設USB風扇，將室外空氣帶進單位內
2. 再於房中間位置放一把「氣流扇」，將入屋的氣流拉扯到房間內部
3. 最後，再於房中間的半空吊一把低功率風扇，猶如街市菜檔般製造暢通的室內氣流。
除了以上方法外，他又建議可以在睡床開蚊帳，並在蚊帳內放置風扇，或者工作時用小風扇解涼，這些都是解熱的好方法。
2.用一級能源標籤電器
「級別式」能源標籤把同一類產品的能源效益分為1至5級，第1級（綠色）為最具能源效益產品，第5級（紅色）為能源效益最低。而最具能源效益的電器不但消耗較少能源，又有助保護環境，而且最為慳電。
3.所有電器不待機和不使用時關上電源
你知道電器若沒有關閉電源的話仍會持續耗電嗎？因此，在出門前或不使用電器時緊記關掉電源，例如冷氣、配有遙控器的電器等等。
4.夏天沖澡不用熱水
林超英曾分享，有時沖得太長時間不但會用多了水，電熱水爐亦會耗費更多電力。因此，他除了家中採用即熱式電熱水爐，自己和太太都習慣只沖1分鐘的花灑浴，慳水又慳電。