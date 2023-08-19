好裝修｜林超英收「-$7」電費單 全靠呢4招慳電大法？

香港天氣一年比一年熱，夏天真係唔開冷氣搞唔掂，不過收電費嗰時真係心都赤埋！不過早排以「負電費」一事而成為熱話嘅前局長林超英就曾分享自己係靠4招慳電方法，不妨一齊參考下林超英嘅獨家心得！

前天文台局長林超英在退休後，不時都會在社交平台分享一家兩口的生活點滴，早年他曾直言自己即使夏天也不會用冷氣。林超英坦言，其實家中有至少15部電器產品，例如雪櫃、洗衣機、乾衣機、微波爐等。所以他指兩年零電費的秘訣從來不是減用電器，而是要「慎用」電器。

4 大慳電方法

1. 多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調

林超英「教路」，其實將3把風扇置於房間不同位置就能解決到房間悶熱問題～